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Держборг України в I пів.-2023 зріс на 15,6%
13:29 31.07.2023 |
Сукупний державний борг України в першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $17,4 млрд, до $128,81 млрд, у гривневому - на 635,0 млрд грн, до 4 трлн 710,4 млрд грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.
Згідно з ними, прямий держборг збільшився на 17,8% - до $119,68 млрд, або до 4 трлн 376,48 млрд грн, і становив 92,9% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.
Повідомляється, що зовнішній прямий борг у першому півріччі зріс на 25,6%, або $16,30 млрд, - до $79,89 млрд, тоді як внутрішній прямий - тільки на 4,7%, або 65,3 млрд грн, до 1 трлн 454,95 млрд грн (еквівалент $39,79 млрд).
Сукупний зовнішній держборг України в січні-червні-2023 збільшився на 21,8%, або на $15,61 млрд, - до $87,08 млрд, тоді як сукупний внутрішній - на 4,4%, або на 64,3 млрд грн, до 1 трлн 526,2 млрд грн.
У результаті частка сукупного зовнішнього держборгу зросла з 64,1% до 67,6%.
Уточнено, що в червні сукупний держборг України збільшився на 2,5%: на $3,20 млрд або 116,93 млрд грн, зокрема сукупний зовнішній - на 3,7%, або на $3,09 млрд.
За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у євро на кінець червня зросла до 27,70%, у канадських доларах - до 2,55%, у СПЗ - до 13,17%, тоді як в американських доларах знизилася до 26,44%, у гривні - до 29,41%, єні - до 0,72%, а в британських фунтах залишилася на рівні 0,02%.
Відомство також уточнило, що 65,13% держборгу має фіксовану процентну ставку, тоді як 13,17% прив'язано до ставки МВФ, 6,95% - до SOFR, 0,72% - до TORF, 3,87% - до EURIBOR.
Ставка ще за 3,08% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 6,73% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП з портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у рамках емісійного фінансування бюджету.
Нарешті, 0,32% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, що використовується в програмах портфельних гарантій.
Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України 2022 року збільшився на $13,4 млрд.
МВФ у рамках нещодавнього першого перегляду програми розширеного фінансування EFF із Україною значно поліпшив прогноз зростання держборгу цього року - з 98,3% ВВП до 88,1% ВВП, зокрема, за рахунок перегляду його оцінки на кінець минулого року з 81,7% ВВП до 78,5% ВВП.
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