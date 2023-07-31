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АНАЛІТИКА

За програмою «єРобота» виділять ще понад 72 мільйони мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу

12:51 31.07.2023 |

Економіка

 

Ще 304 українці отримають від держави грантові кошти на започаткування або розвиток бізнесу за програмою "Власна справа" (проєкт "єРобота"). За підсумками одинадцятої хвилі подачі заяв на мікрогранти українці отримають 72,5 млн грн. Ще 21 українець отримає ветеранські гранти на загальну суму 8,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загалом з початку 2023 року переможцями програми стали вже 3 100 підприємців, яким буде надано гранти на 738 млн грн.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, грантоотримувачі створять майже 7000 робочих місць.

Серед отримувачів мікрогрантів одинадцятої хвилі 55% жінок і 45% чоловіків. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (59 осіб), Рівненської (36 особи), Житомирської (27 осіб) областей та міста Києва (29 осіб).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці чергової хвилі, є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, тимчасове розміщування й організація харчування, а також переробна промисловість,

Цього року на програму "Власна справа" бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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