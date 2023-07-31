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Україна на багато років випереджає Німеччину у цифровізації – президент ЄІБ
12:46 31.07.2023 |
Україна є економічно конкурентоспроможною і має хорошу перспективу стати членом Євросоюзу, вважає президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр.
Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у коментарі Augsburger Allgemeine.
За його словами, "у сфері цифровізації українці на багато років випереджають більшість країн Центральної Європи, включаючи Німеччину", додавши, що "це країна, яка може легко йти в ногу з нами".
Хоєр також згадав про сільське господарство України, яке відіграє важливу роль у постачанні зерна по всьому світу.
"І вони мають промисловість, яка була передовою ще в СРСР - наприклад, у військовій техніці", - зауважив Хоєр.
Водночас президент ЄІБ вказав на проблеми України, де "корупція є ендемічною та екстремальною", наголосивши, що Євросоюз "повинен бути пильним".
Втім він закликав не недооцінювати Україну. На думку Хоєра, перешкоди, які стоять перед Києвом на шляху підготовки до членства в Євросоюзі за допомогою реформ, є "переборними".
"Ми повинні подолати думку, що до нас приходить країна з десятками мільйонів жебраків", - резюмував президент ЄІБ.
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