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АНАЛІТИКА

Україна на багато років випереджає Німеччину у цифровізації – президент ЄІБ

12:46 31.07.2023 |

Економіка

 

Україна є економічно конкурентоспроможною і має хорошу перспективу стати членом Євросоюзу, вважає президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у коментарі Augsburger Allgemeine.

За його словами, "у сфері цифровізації українці на багато років випереджають більшість країн Центральної Європи, включаючи Німеччину", додавши, що "це країна, яка може легко йти в ногу з нами".

Хоєр також згадав про сільське господарство України, яке відіграє важливу роль у постачанні зерна по всьому світу.

"І вони мають промисловість, яка була передовою ще в СРСР - наприклад, у військовій техніці", - зауважив Хоєр.

Водночас президент ЄІБ вказав на проблеми України, де "корупція є ендемічною та екстремальною", наголосивши, що Євросоюз "повинен бути пильним".

Втім він закликав не недооцінювати Україну. На думку Хоєра, перешкоди, які стоять перед Києвом на шляху підготовки до членства в Євросоюзі за допомогою реформ, є "переборними".

"Ми повинні подолати думку, що до нас приходить країна з десятками мільйонів жебраків", - резюмував президент ЄІБ.
 

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