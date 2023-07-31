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Експорт українських ІТ-послуг за пів року зменшився на 9,3%
11:41 31.07.2023 |
У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становив $3,38 млрд. Водночас показник червня цього року становить $573 млн.
Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine із посиланням на дані Національного банку.
За словами виконавчого директора Асоціації Костянтина Васюка, у поточній ситуації зростання ІТ-індустрії за результатами пів року "було б дивом".
"В той же час, позитивний сценарій - збереження обсягів експорту та припинення падіння експортних показників ІТ-послуг, на жаль, теж не відбувся. Отже, за результатами пів року, ми фіксуємо тренд на зниження обсягів експорту українського ІТ", - зазначив він.
Васюк додав, що вітчизняна ІТ індустрія зберегла експертизу та кадри в Україні, але щоб зберегти конкурентні переваги на глобальному ринку, цього недостатньо. Тому компанії вимушені розвивати закордонні офіси, щоб зберегти існуючих, та залучати нових клієнтів, пояснює він.
"Але, при цьому, в Україні ІТ-компанії активно інвестують в нові розробки в сфері defence-tech та кібербезпеки. Хоча такі проєкти і не дають приросту експортних показників бюджету, але роблять значно більше - створюють нові унікальні продукти на майбутнє і допомагають боронити нашу країну сьогодні", - наголосив Васюк.
Як повідомлялося, у першому кварталі цього року експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, і склав $1,68 млрд.
Водночас, за результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила рекордні валютні надходження до української економіки у $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
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