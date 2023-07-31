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Збройова компанія Rheinmetall завершує навчання українців для роботи на новому заводі в Україні
10:54 31.07.2023 |
На заводі, який німецька збройова компанія Rheinmetall незабаром відкриє в Україні, працюватимуть громадяни України, які наразі проходять навчання в Німеччині.
Про це повідомляє Welt з посиланням на керівника компанії Арміна Паппергера.
"Для роботи будуть використані українці, які зараз ще проходять навчання в Німеччині", - повідомив Паппергер.
За його словами, завод в Україні буде запущено в експлуатацію вже незабаром.
"Ми хочемо почати працювати після літніх канікул", - сказав керівник компанії.
Зазначається, що у війні проти Росії українці роблять ставку на бойові машини піхоти Marder, основні бойові танки Leopard, самохідні гаубиці та військові вантажівки, у виробництві яких брав участь Rheinmetall. Зенітна система Gepard, яку також використовують українці, була розроблена дочірньою компанією Rheinmetall у 60-х роках.
Відповідно, важливо дотримуватися максимально коротких відстаней до об'єктів ремонту та обслуговування. Rheinmetall хоче відкрити ремонтні центри в Україні, щоб танки та інша військова техніка могли бути приведені в форму на місці.
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