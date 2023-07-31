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АНАЛІТИКА

Збройова компанія Rheinmetall завершує навчання українців для роботи на новому заводі в Україні

 

На заводі, який німецька збройова компанія Rheinmetall незабаром відкриє в Україні, працюватимуть громадяни України, які наразі проходять навчання в Німеччині.

Про це повідомляє Welt з посиланням на керівника компанії Арміна Паппергера.

"Для роботи будуть використані українці, які зараз ще проходять навчання в Німеччині", - повідомив Паппергер.

За його словами, завод в Україні буде запущено в експлуатацію вже незабаром.

"Ми хочемо почати працювати після літніх канікул", - сказав керівник компанії.

Зазначається, що у війні проти Росії українці роблять ставку на бойові машини піхоти Marder, основні бойові танки Leopard, самохідні гаубиці та військові вантажівки, у виробництві яких брав участь Rheinmetall. Зенітна система Gepard, яку також використовують українці, була розроблена дочірньою компанією Rheinmetall у 60-х роках.

Відповідно, важливо дотримуватися максимально коротких відстаней до об'єктів ремонту та обслуговування. Rheinmetall хоче відкрити ремонтні центри в Україні, щоб танки та інша військова техніка могли бути приведені в форму на місці.
За матеріалами: Економічна правда
 

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