Фінансові новини
- |
- 29.07.23
- |
- 02:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
БЕБ запобігло розтраті на закупівлях майже ₴692 мільйонів
23:05 28.07.2023 |
Бюро економічної безпеки запобігло розтраті 691,7 млн грн бюджетних коштів на тендерних закупівлях.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.
"Аналітики Бюро економічної безпеки України за першу половину 2023 року не допустили розтрату коштів державного бюджету на суму 691,7 млн грн під час проведення тендерних закупівель", - йдеться в повідомленні.
З початку 2023 року аналітики БЕБ проаналізували понад 30 тисяч тендерів за участі розпорядників державних коштів. Одним із найпоширеніших порушень є проведення ініціаторами закупівель тендерів за завищеними цінами. Наприклад, у Дніпрі намагалися купити дизель-генератори на 30% дорожче від ринкової вартості. У Києві - вдвічі дорожчі продукти харчування та кабелі для енергетичної компанії, у Рівному - медобладнання.
У БЕБ зазначають, що ще однією поширеною схемою є нецільове використання бюджетних коштів. До прикладу, службові особи одного з державних підприємств у сфері управління автомобільними дорогами перерахували 1 млрд грн бюджетних коштів на користь комерційного підприємства, нібито в якості надання гарантій та виплат за договорами факторингу. Посадові особи ще однієї державної установи планували витратити на благоустрій та озелення території міста 40 млн грн. Деякі підприємства-переможці тендерів не декларують отримані бюджетні кошти.
Найбільше порушень при проведенні закупівель за державні кошти аналітики Бюро виявили в місті Києві, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Як повідомлялося, БЕБ на Закарпатті запобігло незаконній закупівлі на 40 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
|ВР має намір відновити декларування для чиновників
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У серпні ціна моторного палива може зрости на 3-11 грн – А-95
|БЕБ запобігло розтраті на закупівлях майже ₴692 мільйонів
|За квартал бізнес-омбудсмен отримав понад 360 скарг на зловживання держорганів
|Станом на кінець липня до загального фонду державного бюджету надійшло $25,3 млрд або 923,9 млрд грн від міжнародних партнерів
|Кабмін підтримав законопроєкт про розвиток цифрової інфраструктури
|Кабмін включив пасажирські автобуси та легкові авто в електронну чергу для перетину кордону
|До «Дія.City» зможуть приєднатися компанії, які проєктують чи обслуговують безпілотники
Бізнес
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту
|На тлі буму ШІ виробник мікросхем TSMC побудує новий завод на Тайвані за $3 мільярди