За квартал бізнес-омбудсмен отримав понад 360 скарг на зловживання держорганів

За другий квартал 2023 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшла 361 скарга від компаній щодо зловживань державних органів; кількість звернень порівняно з попередніми періодами зросла.

Про це йдеться у квартальному звіті Ради бізнес-омбудсмена (РБО) за квітень - червень, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, у другому кварталі 2023 року кількість отриманих від бізнесу скарг на дії держорганів зросла до 361, тоді як у першому кварталі таких звернень було 328, а у четвертому кварталі минулого року - лише 305.

"Поступове збільшення числа запитів до бізнес-омбудсмена свідчать як про пожвавлення підприємницької діяльності, так і про активізацію спроб державних органів нав'язати підприємцям свою волю", - роблять висновок автори звіту.

Переважна більшість скарг (майже 70%) стосується податкових питань.

"Актуальність для компаній зберегли добре відомі питання, пов'язані з роботою СМКОР (Системи моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, - ред.), на кшталт системного блокування податкових накладних, включення в переліки ризикових та невиконання судових рішень щодо реєстрації накладних. Окрема категорія звернень стосувалася невдоволення бізнесу результатами податкових перевірок", - деталізували у Раді бізнес-омбудсмена.

З огляду на часткове відновлення перевірок з кінця літа, автори звіту очікують на подальше збільшення кількості звернень компаній із цих питань.

Порушень з боку правоохоронних органів стосуються 9% скарг бізнесу. Протягом квітня - червня підприємці найчастіше скаржилися на процесуальні зловживання та на бездіяльність Нацполіції та органів прокуратури.

"Звернення стосувалися неповернення правоохоронцями тимчасово вилученого в результаті обшуків майна або коштів. У провадженні Ради є й скарги щодо безпідставно відкритих кримінальних проваджень, які правоохоронці використовують як інструмент тиску на бізнес, а також щодо неефективності дій правоохоронних органів у випадках, коли бізнес є потерпілою стороною", - наголошується у звіті.

Ще 6% звернень компаній до Ради бізнес-омбудсмена пов'язані з імовірними порушеннями на митниці (до речі, порівняно з першим кварталом кількість таких скарг зменшилася на 2%). Проте в довоєнні часи кількість звернень щодо митного блоку коливалося на рівні 3-4%, нагадали в РБО. Проблеми, що найбільше турбують бізнес, пов'язані з оцінкою митної вартості, а також із затримками або відмовами під час митного оформлення.

Крім того, 4% скарг у звітному кварталі стосувалися дій державних регуляторів, а 2% - органів, підпорядкованих Мін'юсту, департаменту Державної виконавчої служби і департаменту державної реєстрації.

Як повідомлялося, протягом 2022 року Рада бізнес-омбудсмена опрацювала 1299 запитів від бізнесу та завершила розслідування 1001 справи. Початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну змусив установу зреагувати на нові виклики для українського бізнесу створенням оперативної Лінії підтримки підприємців (гелплайн), яка діяла протягом дев'яти місяців. Поступове повернення довоєнної проблематики в життя бізнесу, зокрема сплеск "податкових" скарг, спонукав РБО наприкінці минулого року відновити роботу у форматі традиційних розслідувань, результати яких відображаються у квартальних та річних звітах Ради.