Станом на кінець липня до загального фонду державного бюджету надійшло $25,3 млрд або 923,9 млрд грн від міжнародних партнерів

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Зовнішні ресурси за перше півріччя становили 49,1% від усіх надходжень загального фонду державного бюджету.

Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який у цьому році вже надав $11,43 млрд пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були й залишаються США - $7,2 млрд грантових коштів.

"Це важливо в умовах, коли частка загального обсягу державного і гарантованого боргу на початок року вже сягнула 78,5% ВВП", - наголосила Роксолана Підласа.

Крім того, з початку року $3,59 млрд надійшло до бюджету від Міжнародного валютного фонду, $1,76 млрд - від Канади.

У 2022 році міжнародна бюджетна допомога становила $32,3 млрд. З них від США - $11,99 млрд, ЄС - $7,96 млрд, МВФ - $2,69 млрд, Канади - $1,89 млрд.