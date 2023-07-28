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АНАЛІТИКА

До «Дія.City» зможуть приєднатися компанії, які проєктують чи обслуговують безпілотники

18:19 28.07.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів підтримав розширення кваліфікованих видів діяльності в "Дія.City". Відтепер резидентами простору зможуть стати не лише компанії-виробники, а й розробники, які займаються проєктуванням безпілотників чи їх обслуговуванням.

Як ідеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, приєднатися до простору зможуть компанії, які займаються проєктуванням чи ремонтом безпілотних повітряних, водних, наземних безпілотників або комплектуючих до них, а також компанії, які навчають керувати безпілотниками.

Це дасть змогу компаніям і розробникам користуватися всіма перевагами "Дія.City", зокрема, нижчими податками, інструментами для венчурного інвестування, гнучкою формою найму - GIG-контракти. Наразі до унікального правового та податкового простору приєдналися понад 30 компаній зі сфери defence-tech.

У квітні минулого року за ініціативи Мінцифри уряд розширив перелік кваліфікованих видів діяльності у "Дія.City". Доєднатися до простору отримали можливість технологічні компанії, пов'язані з виробництвом технологічних продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах, міжнародними платіжними системами та хмарними рішеннями. Розвиток цих напрямів є стратегічно важливим для підтримки обороноздатності, фінансової стабільності та інформаційної безпеки.

"Дія.City" - унікальний правовий та податковий простір, що створює сприятливі умови для розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проект запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Міністерства цифрової трансформації та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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