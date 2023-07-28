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Уряд збільшив гранти на розвиток переробних підприємств на деокупованих територіях
18:03 28.07.2023 |
Кабінет Міністрів ухвалив зміни в порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, вони стосуються бізнесів на деокупованих територіях.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Ми хочемо, аби люди поверталися, створювали нові підприємства та робочі місця. Допомагаємо бізнесу, який продовжує працювати у прифронтових регіонах", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Для цього уряд ухвалив рішення запровадити такі зміни: держава буде давати грант у розмірі не 50%, а 80% від вартості проєкту для переробного підприємства на деокупованих або прифронтових територіях. 20% має бути профінансовано самим підприємцем.
Шмигаль додав, що ухвалені зміни водночас дозволять місцевій владі так само долучитися до співфінансування проекту переробного підприємства, яке розташоване на території громади.
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