Кабмін включив пасажирські автобуси та легкові авто в електронну чергу для перетину кордону

Кабінет міністрів України розширив перелік транспортних засобів, включених до електронної системи "Електронна черга перетину кордону".

"Внесено зміни до постанови Кабміну від 2 грудня 2022 року №1349 "Про особливості реалізації експериментального проєкту з організації управління чергами вантажних автомобілів перед міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення за допомогою електронної системи "Електронна черга перетину кордону", - повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

Зокрема, передбачено поширення дії електронної системи "Електронна черга перетину кордону" на автобуси, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, та легкові автомобілі.