До «Дія.City» вже приєдналося 600 компаній, – Мінцифри

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися 600 українських та міжнародних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Попри війну бізнес в Україні розвивається, а унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній "Дія.Cіty" поповнюється резидентами", - йдеться у повідомленні.

Серед нових резидентів:

* iGama - українська ІТ-компанія, яка розробляє fintech-продукти. У її портфоліо - розробки для OLX, UAPAY, Нової пошти, Visa та Mastercard;

* SBRobotiks - одна з перших компаній в Україні, що почала створювати роботів для автоматизації логістики;

* GIS Art - український розробник продуктів для геоінформаційних систем на ринки США, Австралії та Європи;

* Intellectsoft - американська сервісна компанія з офісом в Україні. Розробляють програмне забезпечення для компаній зі списку Fortune 500;

* Keenethics - компанія, що створює вебсайти та мобільні застосунки. Працюють також у Німеччині, Нідерландах та США.

Як повідомлялося, за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній "Дія.City" компанії сплатили понад 4 млрд грн податків.

"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.