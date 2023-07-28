Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

КРАІЛ за пів року зафіксувала 750 нелегальних сайтів-казино, а за весь час ― майже 1800

10:54 28.07.2023 |

Економіка

 

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) у першому півріччі 2023 року встановила, що пограти в азартні ігри українці можуть на близько 750 вебсайтах, які використовуються майже 500 брендами. Про це LIGA.net повідомив голова комісії Іван Рудий.

Водночас легальних ліцензованих операторів азартних ігор в країні півтора десятка.

За словами Івана Рудого, загалом в період з січня 2022 року до березня 2023 року КРАІЛ виявила та передала до правоохоронних органів інформацію про майже 1800 вебсайтів, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор на території України без відповідних ліцензій, зокрема дзеркала цих вебсайтів

Рудий зазначив, що за результатом опрацювання наданої інформації БЕБ, в межах повноважень, КРАІЛ звернулась до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій з вимогою заблокувати доменні імена нелегальних організаторів азартних ігор.

Він додав, що загалом потрібно створити такі умови, щоб через переслідування правоохоронних органів та застосування санкцій працювати "вчорну" стало невигідно.

"Тобто, щоб ресурс, який залучений та використовується для реалізації "схем" та "відмивання грошей" був нерентабельний у порівнянні з прибутком від законної діяльності. За таких обставин всі свідомо перейдуть у легальну площину", - пояснив голова КРАІЛ.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,7228
  0,2670
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0427  0,11 0,30 37,7963  0,17 0,45
EUR 40,9043  0,04 0,10 41,8683  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес