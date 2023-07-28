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Потрібна додаткова ППО. Україна може залишитися без портів за 2-3 місяці, - Гуменюк
Україна через російські атаки вже через 2-3 місяці може залишитися без портів, тому їй потрібні нові системи протиповітряної оборони.
Про це заявила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
"Нам потрібна протиповітряна та протиракетна оборона. Посилена, потужна, сучасна, здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас противник", - наголосила Гуменюк.
Вона зазначила, що українські війська, зокрема, потребують і винищувачів F-16, оскільки вони здатні бити по російському озброєнню та кораблям, за допомогою яких ворог пускає ракети.
Незважаючи на те, що наша країна вже має західні системи оборони, включаючи високотехнологічний американський протиракетний комплекс Patriot, Росія "щоразу вдосконалює свою тактику і не зупиняється", додала спікер Сил оборони півдня.
За її словами, окупанти одночасно запускають крилаті ракети, гіперзвукові ракети та протикорабельні ракети, коли "засоби оборони розосереджені" і не всі з них "спроможні протистояти цій загрозі".
Гуменюк зазначила, що росіяни зараз заблокували практично всі українські порти, і жодне судно не може вийти звідти.
"Через два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту... Вони хочуть домінувати на Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ", - наголосила вона.
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