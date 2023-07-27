Фінансові новини
- |
- 27.07.23
- |
- 20:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнесу в регіонах стає легше працювати, попри відтік робочих рук — опитування ЄБА
18:29 27.07.2023 |
Компанії підвищили оцінку ведення бізнесу в регіонах порівняно з 2022 роком, проте більшість із них характеризують умови роботи як "складні". Про це свідчать результати опитування Європейської бізнес-асоціації.
Ситуацію у Львові бізнес оцінив у 2,64 бала (за 5-бальною шкалою, де 3 - нейтральна оцінка), в Одесі - 2,47 бала та Дніпрі - 2,25 бала, у Харкові - 1,62 бала.
Спільними викликами більшості регіонів є питання мобілізації, передбачуваності процедури бронювання, відтоку робочої сили за кордон.
Львів. Підприємці Західного регіону найбільш високо серед інших оцінили умови ведення бізнесу: 72% вважають їх задовільними. Для порівняння, минулого року умови ведення бізнесу як задовільні оцінювали 56% та 41% - як складні. При цьому 76% компаній регіону працюють у повному обсязі та 24% з певними обмеженнями.
Серед головних проблем бізнесу підприємці західного регіону виділяють мобілізацію працівників, зниження купівельної спроможності населення та непередбачувані дії держави.
У планах компаній до кінця поточного року - диджиталізація бізнес-процесів та розширення бізнесу на відміну від торішніх планів щодо скорочення витрат.
Одеса. На другому місці за оцінкою ведення бізнесу знову опинилася Одеса. Поки що 53% опитаних нами підприємців повідомляють, що їм складно вести бізнес у регіоні (71% минулого року). На повну потужність у регіоні працюють 47% компаній, решта 53% з певними обмеженнями.
Головними проблемами регіону є відтік робочої сили за кордон, труднощі з логістикою, корупція, непередбачувані дії держави.
Надалі компанії планують сконцентруватися на розширенні бізнесу, виході на нові ринки та збільшенні штату працівників, хоча минулого, навпаки, у планах було скорочення штату.
Дніпро. Дещо зменшився відсоток підприємців регіону, які оцінюють умови роботи як складні порівняно з минулим роком - з 75% до 69%. Інші 31% вважають їх задовільними. У повному обсязі в регіоні зараз працює 38% компаній, решта 63% працюють із певними обмеженнями.
До проблем регіону компанії віднесли труднощі з виїздом у закордонні відрядження та з бронюванням співробітників, зниження купівельної спроможності населення та корупцію.
До кінця року компанії зосереджуватимуться на виході на нові ринки, діджиталізації бізнес-процесів та плануватимуть розширення бізнесу.
Харків. Найгірше умови ведення бізнесу другий рік поспіль оцінили компанії Харківського регіону: 94% повідомили, що їм складно працювати (93% минулого року), серед яких 44% зазначили, що дуже складно. Лише 6% оцінили ведення бізнесу на задовільному рівні.
Тільки 6% компаній працюють у повному обсязі, решта 63% працюють з обмеженнями, а 31% поки що взагалі не працюють. Головними проблемами бізнес називає зниження купівельної спроможності населення, відтік персоналу за кордон та мобілізацію працівників.
Опитування проводилося з 4 по 24 липня, у дослідженні взяли представники 74 компаній з регіональних офісів Європейської бізнес-асоціації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
|Помісний собор ПЦУ підтвердив перехід на новоюліанський календар 156 голосами зі 161
|Рада відправила Ткаченка у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики
|Нацбанк вперше за понад рік знизив облікову ставку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнесу в регіонах стає легше працювати, попри відтік робочих рук — опитування ЄБА
|Рада на вимогу МВФ обмежила державні гарантії та спонтанні зміни до бюджету
|НБУ оцінює потенціал купівлі банками бенчмарк-ОВДП у 8-10 млрд грн
|Цьогоріч уряд планує видати 10 тисяч мікрогрантів за програмою єРобота
|З початку року Україна отримала від міжнародних партнерів $27 мільярдів
|Потреба держбюджету України в міжнародному фінансуванні у 2024 р. знизиться до $37 млрд - НБУ
Бізнес
|TikTok додав текстові публікації на тлі ребредингу Twitter
|My Netflix — нова функція для тих, кому складно шукати контент
|Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини
|Маск показав новий логотип Twitter
|OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер