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Цьогоріч уряд планує видати 10 тисяч мікрогрантів за програмою єРобота
17:45 27.07.2023 |
У межах урядової програми єРобота в 2023 році буде видано 10 тис. мікрогрантів для малого та мікробізнесу, а також тисячу грантів на створення переробних підприємств.
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час панельної дискусії до річниці програми «Власна справа», передає кореспондент Укрінформу.
«Ми в цьому році плануємо видати 10 тисяч мікрогрантів, тисячу грантів на переробку і, звичайно, продовжимо грантову програму для ветеранів», - наголосила Свириденко.
Вона додала, що з 28 липня починається нова хвиля прийому заявок на отримання грантів для створення переробних підприємств.
«Це дуже важливий напрямок, і я запрошую підприємства долучатися до цієї програми. Навіть якщо ви є учасниками «Власної справи», це не забороняє вам подаватися на гранти на переробку і отримати додатково до 8 млн грн допомоги від держави», - закликала учасників форуму міністр економіки.
Також Свириденко нагадала, що учасники проєкту єРобота можуть не лише скористатися фінансовою допомогою, а й пройти навчання, перенавчання, або здобути додаткові кваліфікації за державні кошти.
«До повномасштабного вторгнення 40% ВВП формувалося саме за рахунок малих і середніх підприємств. Звичайно, війна змінила цю статистику, але я щиро сподіваюся, що ми повернемося на довоєнні цифри», - зауважила Свириденко.
Як повідомлялося, за рік роботи програми «Власна справа» бізнесу було надано 4,5 млрд грн, завдяки грантам понад 6 тисяч українців вже втілили свої бізнес-ідеї, створивши 20 тисяч нових робочих місць.
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