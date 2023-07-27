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З початку року Україна отримала від міжнародних партнерів $27 мільярдів
16:39 27.07.2023 |
Україна з початку 2023 року отримала від міжнародних партнерів майже 27 млрд дол.
Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З початку року Україна отримала майже 27 млрд дол. від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку", - сказав Пишний.
Він зазначив, що завдяки ритмічній зовнішній допомозі міжнародні резерви України на кінець червня сягнули 39 млрд дол. США. Завдяки зовнішній підтримці уряд мав змогу покривати значний дефіцит бюджету без звернення за емісійним фінансуванням.
Як повідомлялось, у 2023 році Україна очікує отримати 42 млрд дол. фінансової допомоги, включно з 4,6 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду.
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