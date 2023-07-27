Потреба держбюджету України в міжнародному фінансуванні у 2024 р. знизиться до $37 млрд - НБУ

Національний банк України очікує міжнародного фінансування бюджету країни цього року в розмірі $42 млрд і невеликого його зниження до $37 млрд наступного року.

"Міжнародна підтримка залишатиметься дуже важливою для збереження макрофінансової стабільності і в наступні роки. Так, з огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше $37 млрд", - ідеться в повідомленні НБУ.

Як уточнив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, центробанк на сьогодні поки що не має чіткого розбиття за кожним траншем від міжнародних партнерів на наступний рік, "крім, мабуть, траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), за яким є чіткий графік".

"Але ми виходили, по-перше, з тієї оцінки потреб бюджету, яку ми бачимо на наступний рік, з огляду на наші припущення і прогнози. По-друге, ми виходили з тих фінансових гарантій, які надали міжнародні партнери під час затвердження програми з МВФ - $115 млрд за базового сценарію на чотири роки", - сказав він.

Нацбанк додав, що навіть після завершення активних бойових дій, якого він тепер очікує на пів року пізніше, із середини 2024 року, високі потреби в зовнішньому фінансуванні зберігатимуться через обмежений експортний потенціал та суттєву потребу в імпорті для післявоєнного відновлення країни.

"Україні необхідно продовжувати успішну співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами", - наголосив НБУ.

Як раніше зазначав Мінфін, станом на 21 липня цього року держбюджет України отримав фінансування від міжнародних партнерів обсягом $23,6 млрд порівняно з $32,1 млрд минулого року за потреби на цей рік близько $42 млрд.

Відтоді до бюджету надійшли також EUR1,5 млрд шостого траншу макрофінансової допомоги ЄС та $1,5 млрд через механізм Цільового фонду Світового банку під гарантії уряду Японії.