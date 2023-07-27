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Україна отримала $1,5 мільярда під гарантії Японії
15:24 27.07.2023 |
До державного бюджету України надійшло $1,5 млрд пільгового фінансування. Кошти позики надаються під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала понад $581 млн пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).
Водночас цього року очікується, що Японія надасть ще $2 млрд прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.
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