Нацбанк поліпшив прогноз по ВВП цьогоріч, але погіршив в 2024

Національний банк очікує, що цьогоріч українська економіка зросте на 2,9%. Попередній прогноз передбачав зростання ВВП на 2%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Подальшому відновленню економічної активності в Україні сприяє зростання внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та макрофінансової стійкості. Водночас обмежували зростання ВВП постійні ракетні обстріли, саботаж роботи "зернового коридору" та нові руйнування інфраструктурних об'єктів.

Крім цього, на бізнес негативно впливали торговельні обмеження для української агропродукції з боку низки країн ЄС.

"Ці чинники зумовили скорочення експорту України в II кварталі та стримуватимуть відновлення економіки надалі", - констатують в регуляторі.

Водночас у Нацбанку вказують, що фактичні результати І кварталу виявилися кращими, ніж передбачав попередній макропрогноз. Пожвавлення економіки тривало і в ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг.

"Ураховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році - з 2,0% до 2,9%. Надалі економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни.

Крім цього, вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м'яка фіскальна політика - дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці обороноздатності та економічного відновлення.

З огляду на це регулятор прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5% (у попередньому прогнозі - на 4,3%), а у 2025 році - на 6,8% (раніше - на 6,4%).