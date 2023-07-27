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За останні 9 днів атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден - Кубраков
09:07 27.07.2023 |
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що за останні дев'ять днів атак Росії пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.
"Спільно засудили вихід росії за Зерновою ініціативою та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. Тільки за останні 9 днів внаслідок атак Росії пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних судів", - написав він у Facebook у середу ввечері за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.
Окрім того, за словами Кубракова, росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії.
"Цим РФ фактично блокує рух суден у напрямку морських портів України", - наголосив він.
"Маємо діяти швидко і рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не лише до втрат української економіки, а й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема, в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія", - зазначив Кубраков.
Міністр повідомив, що шляхи протидії атакам країни-агресора та перешкоджанню РФ вільному торговельному судноплавству вже обговорюються.
Він також висловив подяку союзникам з Альянсу за рішення посилити свою розвідувальну діяльність у акваторії Чорного моря.
"Розраховуємо, що це допоможе стабілізувати безпекову ситуацію і створить умови для відновлення нормальної роботи українських портів", - зазначив міністр.
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