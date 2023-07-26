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Інвестгрупа ICU покращила прогноз зростання ВВП України на 2023р. до 5,8% та інфляції до 11,2%.
12:32 26.07.2023 |
Інвестгрупа ICU переглянула макропрогноз України на 2023-24 роки у бік покращення, зокрема, вона очікує на реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України цього року на 5,8% при інфляції 11,2%, тоді як у березні - 2% за інфляції 15-16%.
"Поточний стан і динаміка української економіки і надалі суттєво перевищують очікування завдяки безперебійним притокам міжнародної фінансової допомоги. Приріст ВВП може становити понад 5% цього року, адже покращення ситуації безпеки значно збільшило позитивні очікування та виробничі плани бізнесу", - наводяться у повідомленні групи у вівторок слова голови департаменту макроекономічних досліджень Віталія Ваврищука.
Він додав, що з боку попиту зростання ВВП підтримується споживанням домашніх господарств: поступове збільшення реальних доходів населення у поєднанні із значним зростанням частки доходів, що спрямовується на поточне споживання, роблять витрати домогосподарств потужним двигуном економічного відновлення.
ICU прогнозує, що у 2024 році зростання ВВП прискориться до 6,4%, а інфляція залишатиметься у діапазоні 10-13%, склавши на кінець року 12,1%.
"Хороші перспективи подальшого ослаблення інфляційних ризиків не залишають НБУ іншого вибору, окрім як почати пом'якшувати монетарну політику вже з липня. Ми очікуємо на зниження облікової ставки до 20% до кінця року".
Ваврищук зазначив, що величезний дефіцит зовнішньої торгівлі залишатиметься ключовим економічним ризиком у найближчі кілька років, проте міжнародні кредити та гранти мають бути достатніми, щоб цей дефіцит компенсувати.
За прогнозами компанії, після профіциту поточного рахунку минулого року 5,4% ВВП його дефіцит цього року становитиме 2,7% ВВП, а наступного - 4,8%.
Глава департаменту макроекономічних досліджень ICU додав, що завдяки міжнародній допомозі міжнародні резерви продовжать зростати з уже досягнутого історичного максимуму і на кінець цього року становитимуть $44 млрд, а на кінець наступного - $49 млрд.
"НБУ стає дедалі більш схильним до впровадження певної гнучкості у курсоутворенні, щоб ринкові сили допомогли дещо знизити зовнішні дисбаланси. Проте ми очікуємо, що НБУ буде готовий перейти до зміни режиму курсоутворення лише наприкінці першого кварталу 2024 року, тому щонайменше до кінця цього року офіційний курс залишиться на поточному рівні 36,6 грн/$1", - зазначив Ваврищук.
Згідно з оновленим прогнозом, на кінець наступного року курс становитиме 42,1 грн/$1, тоді як у березні в компанії допускали девальвацію офіційного курсу на 10% вже наприкінці цього року.
"Виконання державного бюджету йде за планом, а зовнішні кредити та гранти залишаються єдиним джерелом фінансування фіскального дефіциту. Співвідношення держборгу до ВВП наблизиться до 90% наприкінці року. Проте м'який графік платежів за ними означає, що високий рівень боргу не створюватиме помітного тиску на ліквідність державних фінансів у наступні кілька років", - прокоментував прогноз держфінансів голова департаменту макроекономічних досліджень ICU.
За оцінками інвестгрупи, дефіцит держбюджету цього року становитиме 27% ВВП, наступного - 21% ВВП, держборг на кінець наступного року - 98% ВВП.
Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці квітня покращив прогноз зростання економіки країни у 2023 році до 2% з 0,3% у січневому прогнозі, проте вже анонсував його нове покращення цього тижня. Міністр фінансів Сергій Марченко у середині травня повідомив про підвищення урядового прогнозу зростання ВВП у 2023 році до 3,2% із 1%.
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