Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін спростив механізм швидкого надання житлових субсидій

23:22 25.07.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Це вдосконалює механізм швидкого надання житлових субсидій і робить соціальну підтримку тим, хто її потребує, ще більш адресною та доступною, запевнив прем'єр.

Минулого місяця уряд встановив порядок, за яким уже не потрібно збирати численні довідки, а достатньо подати спрощену заяву на отримання субсидії.

Подавати спрощену заявку можна через Дію, сайт або застосунок Пенсійного фонду, в якій потрібно вказати членів домогосподарства, адресу проживання та рахунок у банку, куди нараховуватимуться виплати.

Потім слід визначити зручний для себе канал для комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису або підпису (якщо заява паперова).

Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та опрацювання відомостей, необхідних для призначення виплати.

Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви не потрібно.

За бажанням заявник може звернутися за субсидією особисто.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4046
  0,1792
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6990  0,03 0,07 37,3471  0,01 0,04
EUR 40,7532  0,05 0,13 41,6252  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес