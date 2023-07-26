Кабмін спростив механізм швидкого надання житлових субсидій

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Це вдосконалює механізм швидкого надання житлових субсидій і робить соціальну підтримку тим, хто її потребує, ще більш адресною та доступною, запевнив прем'єр.

Минулого місяця уряд встановив порядок, за яким уже не потрібно збирати численні довідки, а достатньо подати спрощену заяву на отримання субсидії.

Подавати спрощену заявку можна через Дію, сайт або застосунок Пенсійного фонду, в якій потрібно вказати членів домогосподарства, адресу проживання та рахунок у банку, куди нараховуватимуться виплати.

Потім слід визначити зручний для себе канал для комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису або підпису (якщо заява паперова).

Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та опрацювання відомостей, необхідних для призначення виплати.

Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви не потрібно.

За бажанням заявник може звернутися за субсидією особисто.