Україна в червні-2023 наростила виплавку сталі майже наполовину проти червня-2022, посівши 25-те місце в рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України в червні поточного року збільшили виробництво сталі на 47,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 436 тис. тонн із 295 тис. тонн.

У травні-2023 було виплавлено 583 тис. тонн сталі.

Водночас Україна посіла 25-те місце в рейтингу 63 країн - основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у червні-2023 зафіксовано скорочення виплавки сталі проти червня-2022 у половині країн першої десятки, крім Китаю, Індії, США, РФ та Ірану.

Перша десятка країн - виробників сталі за підсумками червня має такий вигляд: Китай (91,110 млн тонн, зростання на 0,4% проти червня-2022), Індія (11,205 млн тонн, зростання на 12,9%), Японія (7,325 млн тонн, "мінус" 1,7%), США (6,789 млн тонн, "плюс" 0,5%), РФ (5,8 млн тонн, "плюс" 3,8%), Південна Корея (5, 532 млн тонн, менше на 0,9%), Іран (3,159 млн тонн, зростання на 17,4%), Туреччина (2,937 млн тонн, менше на 1,5%), Німеччина (2,925 млн тонн, "мінус" на 8,4%) і Бразилія (2,566 млн тонн, "мінус" 12,5%).

Загалом у червні поточного року виплавка сталі знизилася на 0,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 158,756 млн тонн.

За шість місяців 2023 року перша десятка країн - виробників сталі має такий вигляд: Китай (535,640 млн тонн, зростання на 1,3%), Індія (67,918 млн тонн, зростання на 7,4%), Японія (43,833 млн тонн, падіння на 4,7%), США (39,855 млн тонн, зниження на 2,9%), РФ (37,463 млн тонн, зростання на 1%), Південна Корея (33, 675 млн тонн, "мінус" 0,5%), Німеччина (18,527 млн тонн, менше на 5,3%), Іран (16,125 млн тонн, зростання на 4,8%), Бразилія (15,972 млн тонн, "мінус" 8,9%) і Туреччина (15,916 млн тонн, менше на 16,3%).

Загалом у січні-червні 63 країни виробили 943,9 млн тонн сталі, що на 1,1% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Водночас Україна за 6 міс-2023 виробила 2,829 млн тонн сталі, що на 37,7% менше порівняно із січнем-червнем 2022 року. Країна перебуває на 24-му місці за підсумками шести місяців 2023 року.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року перша десятка країн - виробників сталі мала такий вигляд: Китай (1,013 млрд тонн, зниження на 2,1%), Індія (124,720 млн тонн, зростання на 5,5%), Японія (89,235 млн тонн, падіння на 7,4%), США (80,715 млн тонн, зниження на 5,9%), РФ (71,5 млн тонн, падіння на 7,2%), Південна Корея (65,865 млн тонн, менше на 6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, зниження на 8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, падіння на 12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, зниження на 5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, зростання на 8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі ("мінус" 70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.