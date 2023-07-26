МВФ несуттєво поліпшив прогноз зростання світової економіки на 2023 р. - до 3% зберіг прогноз на 2024 р.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) несуттєво покращив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік - до 3% з 2,8%, тоді як раніше знижував оцінку на 0,1 п.п. Прогноз щодо 2024 року залишився колишнім - 3%.

Така оцінка наводиться в липневому огляді світової економіки (World Economic Outlook Update), опублікованому фондом у вівторок.

Фонд зазначає, що за історичними мірками зростання залишається слабким - середньорічний показник у 2000-2019 роках був на рівні 3,8%.

"Нещодавнє врегулювання суперечностей з приводу граничного рівня боргу США, а раніше цього року рішучі дії офіційних органів щодо обмеження заворушень у банківському секторі США та Швейцарії знизили безпосередні ризики потрясінь у фінансовому секторі. Це пом'якшило несприятливі ризики для перспектив розвитку. Проте баланс ризиків для зростання світової економіки, як і раніше, зміщений у бік погіршення ситуації", - йдеться в огляді фонду.

Один із факторів ризику - інфляція. Хоча фонд знизив свій прогноз щодо глобальної інфляції на поточний рік до 6,8% з 7%, прогноз на 2024 рік було переглянуто в бік підвищення - 5,2% замість 4,9%, оскільки базова інфляція, на думку фонду, знижуватиметься більш поступово. "Інфляція може залишитися високою і навіть зрости в разі виникнення потрясінь, зокрема пов'язаних із підвищенням інтенсивності воєнних дій в Україні та подіями, пов'язаними із екстремальними погодними явищами, що призведе до більш обмежувальної грошово-кредитної політики", - наголошується в огляді.

У результаті ринкам доведеться пристосовуватися до подальшого посилення політики центральними банками, що призведе до відновлення хвилювань у фінансовому секторі, вважає МВФ. Негативні транскордонні вторинні ефекти також можуть спричинити уповільнення відновлення економічного зростання в Китаї. МВФ також зазначає, що проблеми із погашенням держборгу можуть поширитися на більш широке коло країн.

При цьому фонд зазначає, що в разі, якщо інфляція знижуватиметься швидше, ніж очікувалося, це зменшить необхідність проведення жорсткої грошово-кредитної політики, а внутрішній попит може знову виявитися більш стійким, ніж очікувалося.

Темпи зростання обсягу світової торгівлі, вважає фонд, знизяться з 5,1% у 2022 році до 2% у 2023 році (раніше очікувалося зростання на 2,4%) і підвищаться до 3,7% у 2024 році (попередня оцінка - 3,5%).

МВФ змінив оцінку зниження середньої ціни на нафту 2023 року - 20,7% (до $76,43/барр.) замість 24%. У 2024 році очікує падіння на 6,2% (раніше на 5,8%), до $71,68/барр.

КРАЇНОВІ ПРОГНОЗИ

Економіки країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, за оцінкою фонду, у 2023 році зростуть на 4% (попередній прогноз - 3,9%), у 2024 році - на 4,1% (4,2%).

Прогноз зростання економіки Китаю на найближчі два роки залишився незмінним - 5,2% і 4,5%.

Оцінку зростання ВВП Індії поліпшено на 2023 рік - до 6,1% з 5,9%, не змінилася на 2024 рік - 6,3%.

Прогноз зростання бразильської економіки на 2023 рік підвищено до 2,1% з 0,9%, на 2024 рік знижено до 1,2% з 1,5%.

Розвинені країни, на думку фонду, зростуть у 2023 році на 1,5% (попередня оцінка - 1,3%), у 2024 році - на 1,4% (без змін).

Прогноз щодо зростання економіки США на цей рік підвищено на 0,2 п.п. - до 1,8%, у 2024 році очікується зростання на 1% (було 1,1%).

Економіка країн єврозони в поточному році, на думку МВФ, зросте на 0,9% (було 0,8%), у 2024 році - на 1,5% (було 1,4%).

Щодо ВВП Німеччини фонд погіршив свій негативний прогноз - очікує зниження на 0,3% (раніше оцінював його в 0,1%). На 2024 рік прогноз, навпаки, поліпшено - зростання на 1,3% замість 1,1%.

МВФ значно поліпшив прогноз динаміки ВВП Великої Британії 2023 року - тепер замість зниження на 0,3% очікує зростання на 0,4%. На 2024 рік оцінка не змінилася - зростання на 1%.

Значно підвищено прогноз зростання для Іспанії на поточний рік - до 2,5% з 1,5%, на 2024 рік оцінку збережено на рівні 2%. Для Франції оцінку на поточний рік трохи поліпшено - плюс 0,8% (0,7%), на наступний рік збережено - 1,3%. Щодо економіки Італії МВФ очікує зростання на 1,1% (0,7%), у 2024 році - на 0,9% (0,8%).

Оцінку зростання ВВП Японії на поточний рік несуттєво підвищено - до 1,4% з 1,3%, на 2024-й залишилася на рівні 1%.

МВФ також продовжив підвищувати оцінку динаміки російської економіки 2023 року: тепер він очікує зростання на 1,5%, а не на 0,7%, як прогнозував у квітні (у січні прогноз був на рівні 0,3%, а в минулому жовтні очікували падіння поточного року на 2,3%).

Прогноз зростання ВВП РФ у 2024 році залишився на колишньому рівні - 1,3%.