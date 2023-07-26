Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ несуттєво поліпшив прогноз зростання світової економіки на 2023 р. - до 3% зберіг прогноз на 2024 р.

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) несуттєво покращив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік - до 3% з 2,8%, тоді як раніше знижував оцінку на 0,1 п.п. Прогноз щодо 2024 року залишився колишнім - 3%.

Така оцінка наводиться в липневому огляді світової економіки (World Economic Outlook Update), опублікованому фондом у вівторок.

Фонд зазначає, що за історичними мірками зростання залишається слабким - середньорічний показник у 2000-2019 роках був на рівні 3,8%.

"Нещодавнє врегулювання суперечностей з приводу граничного рівня боргу США, а раніше цього року рішучі дії офіційних органів щодо обмеження заворушень у банківському секторі США та Швейцарії знизили безпосередні ризики потрясінь у фінансовому секторі. Це пом'якшило несприятливі ризики для перспектив розвитку. Проте баланс ризиків для зростання світової економіки, як і раніше, зміщений у бік погіршення ситуації", - йдеться в огляді фонду.

Один із факторів ризику - інфляція. Хоча фонд знизив свій прогноз щодо глобальної інфляції на поточний рік до 6,8% з 7%, прогноз на 2024 рік було переглянуто в бік підвищення - 5,2% замість 4,9%, оскільки базова інфляція, на думку фонду, знижуватиметься більш поступово. "Інфляція може залишитися високою і навіть зрости в разі виникнення потрясінь, зокрема пов'язаних із підвищенням інтенсивності воєнних дій в Україні та подіями, пов'язаними із екстремальними погодними явищами, що призведе до більш обмежувальної грошово-кредитної політики", - наголошується в огляді.

У результаті ринкам доведеться пристосовуватися до подальшого посилення політики центральними банками, що призведе до відновлення хвилювань у фінансовому секторі, вважає МВФ. Негативні транскордонні вторинні ефекти також можуть спричинити уповільнення відновлення економічного зростання в Китаї. МВФ також зазначає, що проблеми із погашенням держборгу можуть поширитися на більш широке коло країн.

При цьому фонд зазначає, що в разі, якщо інфляція знижуватиметься швидше, ніж очікувалося, це зменшить необхідність проведення жорсткої грошово-кредитної політики, а внутрішній попит може знову виявитися більш стійким, ніж очікувалося.

Темпи зростання обсягу світової торгівлі, вважає фонд, знизяться з 5,1% у 2022 році до 2% у 2023 році (раніше очікувалося зростання на 2,4%) і підвищаться до 3,7% у 2024 році (попередня оцінка - 3,5%).

МВФ змінив оцінку зниження середньої ціни на нафту 2023 року - 20,7% (до $76,43/барр.) замість 24%. У 2024 році очікує падіння на 6,2% (раніше на 5,8%), до $71,68/барр.

КРАЇНОВІ ПРОГНОЗИ

Економіки країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, за оцінкою фонду, у 2023 році зростуть на 4% (попередній прогноз - 3,9%), у 2024 році - на 4,1% (4,2%).

Прогноз зростання економіки Китаю на найближчі два роки залишився незмінним - 5,2% і 4,5%.

Оцінку зростання ВВП Індії поліпшено на 2023 рік - до 6,1% з 5,9%, не змінилася на 2024 рік - 6,3%.

Прогноз зростання бразильської економіки на 2023 рік підвищено до 2,1% з 0,9%, на 2024 рік знижено до 1,2% з 1,5%.

Розвинені країни, на думку фонду, зростуть у 2023 році на 1,5% (попередня оцінка - 1,3%), у 2024 році - на 1,4% (без змін).

Прогноз щодо зростання економіки США на цей рік підвищено на 0,2 п.п. - до 1,8%, у 2024 році очікується зростання на 1% (було 1,1%).

Економіка країн єврозони в поточному році, на думку МВФ, зросте на 0,9% (було 0,8%), у 2024 році - на 1,5% (було 1,4%).

Щодо ВВП Німеччини фонд погіршив свій негативний прогноз - очікує зниження на 0,3% (раніше оцінював його в 0,1%). На 2024 рік прогноз, навпаки, поліпшено - зростання на 1,3% замість 1,1%.

МВФ значно поліпшив прогноз динаміки ВВП Великої Британії 2023 року - тепер замість зниження на 0,3% очікує зростання на 0,4%. На 2024 рік оцінка не змінилася - зростання на 1%.

Значно підвищено прогноз зростання для Іспанії на поточний рік - до 2,5% з 1,5%, на 2024 рік оцінку збережено на рівні 2%. Для Франції оцінку на поточний рік трохи поліпшено - плюс 0,8% (0,7%), на наступний рік збережено - 1,3%. Щодо економіки Італії МВФ очікує зростання на 1,1% (0,7%), у 2024 році - на 0,9% (0,8%).

Оцінку зростання ВВП Японії на поточний рік несуттєво підвищено - до 1,4% з 1,3%, на 2024-й залишилася на рівні 1%.

МВФ також продовжив підвищувати оцінку динаміки російської економіки 2023 року: тепер він очікує зростання на 1,5%, а не на 0,7%, як прогнозував у квітні (у січні прогноз був на рівні 0,3%, а в минулому жовтні очікували падіння поточного року на 2,3%).

Прогноз зростання ВВП РФ у 2024 році залишився на колишньому рівні - 1,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4046
  0,1792
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6990  0,03 0,07 37,3471  0,01 0,04
EUR 40,7532  0,05 0,13 41,6252  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес