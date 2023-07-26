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АНАЛІТИКА

Країни-донори нададуть Україні $244 млн на закупівлю спецтехніки для гуманітарного розмінування - Свириденко

17:52 25.07.2023 |

Економіка, Україна

 

Низка країн-донорів надасть Україні $244 млн для придбання спецтехніки для гуманітарного розмінування, повідомила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Наші донори, зокрема США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад $244 млн на потреби гуманітарного розмінування", - написала вона у фейсбуці.

За інформацією першої віцепрем'єрки, до кінця року Україна має отримати обладнання від іноземних партнерів, зокрема 10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING, ще 10 машин від Global Clearance Solutions. Очікується надходження близько 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 вибухових машин, а також індивідуальних наборів для розмінування, вибухозахисних костюмів, квадрокоптерів, роботизованих систем для знешкодження боєприпасів.

Як повідомлялося, в Україні обстежено понад третину сільськогосподарських земель, визначених для пріоритетного розмінування. За даними ДСНС, від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено понад 411 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема понад 3 тис. авіаційних бомб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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