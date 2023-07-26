IFC відновила роботу свого офісу в Києві

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) відновлює після перерви роботу свого офісу в Києві.

Про це повідомив віцепрезидент IFC у Європі та Латинській Америці Альфонсо Гарсія Мора в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу.

«Ми знову відкрили офіс у Києві, і це чудово. Звісно, ми не припиняли працювати з українськими проєктами, коли офіс був закритий, але зараз ми хочемо збільшити фізичну присутність в Україні. Дати сигнал, що ми тут, з вами, що наша команда працює з українцями пліч-о-пліч. IFC планує забезпечити роботою більше працівників офісу у Києві, тому що відновлення України матиме вирішальне значення не лише для українців, але й для решти світу», - сказав віцепрезидент IFC.

Гарсія Мора підкреслив, що корпорація вирішила відкрити офіс, не чекаючи закінчення війни.

«Зараз потрібно дати сигнал українському народу та бізнесу, що ми тут і що ми продовжуємо працювати, аби допомогти країні», - зауважив він.

За словами віцепрезидента IFC, з початку повномасштабного вторгнення Росії компанії вдалося профінансувати майже на 400 млн дол. компанії приватного сектору, пов'язані з фінансовою сферою, агробізнесом та ІТ.