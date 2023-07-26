Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

IFC відновила роботу свого офісу в Києві

17:38 25.07.2023 |

Економіка

 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) відновлює після перерви роботу свого офісу в Києві.

Про це повідомив віцепрезидент IFC у Європі та Латинській Америці Альфонсо Гарсія Мора в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу.

«Ми знову відкрили офіс у Києві, і це чудово. Звісно, ми не припиняли працювати з українськими проєктами, коли офіс був закритий, але зараз ми хочемо збільшити фізичну присутність в Україні. Дати сигнал, що ми тут, з вами, що наша команда працює з українцями пліч-о-пліч. IFC планує забезпечити роботою більше працівників офісу у Києві, тому що відновлення України матиме вирішальне значення не лише для українців, але й для решти світу», - сказав віцепрезидент IFC.

Гарсія Мора підкреслив, що корпорація вирішила відкрити офіс, не чекаючи закінчення війни.

«Зараз потрібно дати сигнал українському народу та бізнесу, що ми тут і що ми продовжуємо працювати, аби допомогти країні», - зауважив він.

За словами віцепрезидента IFC, з початку повномасштабного вторгнення Росії компанії вдалося профінансувати майже на 400 млн дол. компанії приватного сектору, пов'язані з фінансовою сферою, агробізнесом та ІТ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4046
  0,1792
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6990  0,03 0,07 37,3471  0,01 0,04
EUR 40,7532  0,05 0,13 41,6252  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес