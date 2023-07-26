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АНАЛІТИКА

Урядовці рекомендують спростити ліцензування пального

17:09 25.07.2023 |

Економіка

 

Міжвідомча робоча група з дерегуляції радить спростити процедури отримання ліцензій для виробників і продавців алкоголю, тютюну й пального. Такі рекомендації ухвалили на засіданні з дерегуляції 20 липня 2023 року, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зокрема пропонується спростити й цифровізувати отримання ліцензій на виробництво тютюнових виробів, різних видів спирту й алкогольних напоїв, а також виробництво, оптову й роздрібну торгівлю пальним.

Окрім цього урядовці виступають за автоматичну, без розгляду податківцями, видачу ліцензії на оптову й роздрібну торгівлю тютюновими виробами і алкоголем, а також на зберігання пального.

При цьому зазначається, що «коли це запроваджуватимуть, то врахують ризики нелегальної торгівлі й незаконних ліцензій».

«Це - перше засідання Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції з розгляду регуляторних інструментів, якими опікується Міністерство фінансів. Частину дозволів і ліцензій опрацюють на наступній зустрічі», - йдеться у повідомленні.

За матеріалами: EnKorr
 

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