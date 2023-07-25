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АНАЛІТИКА

У Польщі створять «білу книгу» щодо економічних суперечок між Києвом і Варшавою

 

У Польщі працюють над "білою книгою" щодо спірних питань в економічних відносинах між Києвом і Варшавою, яку оприлюднять не пізніше початку вересня.

Про це повідомила уповноважена уряду Польщі з питань відбудови України Ядвіга Емілевич, передає Укрінформ з посиланням на міністерство фондів і регіональної політики РП, передає Укрінформ.

Як повідомляється, Емілевич взяла участь у зустрічі в Познані з польським бізнесом, який зацікавлений у відбудові України. Це була перша із циклу зустрічей, спрямованих на ознайомлення місцевих бізнесменів з можливостями підтримки польського бізнесу в його діяльності на українському ринку.

"Висновки з консультацій буде використано в роботі над "білою книгою" про спірні питання польсько-українських економічних відносин",- цитує міністерство Емілевич.

Як зазначається, таку книгу буде опубліковано наприкінці серпня - на початку вересня.

Емілевич під час зустрічі повідомила, що вже понад 2,5 тис. польських компаній звернулися до Польського агентства інвестицій і торгівлі щодо свого зацікавлення у процесі відбудови України.

"Попри війну, майже 600 польських компаній досі працюють в Україні",- підкреслила уповноважена уряду Польщі з питань відбудови України.

Вона зазначила, що майже 90% гуманітарної та військової допомоги для України зараз йде польськими дорогами, залізницею та прикордонними переходами. Емілевич висловила переконання, що після війни ці транспортно-експедиційні пункти будуть експлуатуватимуться "ще більше".

Як відомо, Варшава сподівається, що заборону на імпорт українського збіжжя буде продовжено і після 15 вересня, а також що до переліку заборонених продуктів буде додано деякі інші види продуктів з України. У цій справі міністр сільського господарства Польщі веде активні переговори з іншими аграрними міністрами з прифронтових країн, які підтримують таку заборону (Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія), а також Єврокомісією. Глава польського уряду Матеуш Моравецький не виключив, що у випадку відмови Єврокомісії продовжити це ембарго після 15 вересня, Польща в односторонньому порядку "закриє кордон" для українського збіжжя.
Ключові теги: Польща
 

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