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Майже весь український брухт реекспортується із ЄС до Туреччини та Індії, – ЗМІ
13:38 25.07.2023 |
Про це йдеться у статті UAprom "Болгарський перець: українські брухтарі віднайшли новий шлях реекспорту металобрухту через ЄС".
Причому 100% цього обсягу було відвантажено до країн ЄС, що дозволяє підприємцям сплачувати вивізне мито за ставкою 3 євро/тонна, а не 180 євро/тонна, як це передбачено у випадку експорту до країн поза ЄС.
Однак сировина з України практично не надходить на металургійні заводи Євросоюзу, а реекспортується за межі блоку - переважно до Туреччини та Індії.
Так, прямі постачання європейським металургам у першому півріччі, за оцінками Держмитниці, склали від 5% до 10% загального українського експорту металобрухту.
"Наприклад, Угорщина та Словаччина, в яких є метзаводи, за шість місяців отримали загалом близько 1,5 тис. тонн української сировини. Ще одне велике постачання з дунайських портів відбулося в травні на адресу грецького підприємства обсягом до 5 тис. тонн. І на цьому все!", - йдеться у тексті.
Постачання за іншими напрямками - Польща, Литва, Болгарія - переважно відбувається на адресу трейдерів в морських портах. Зокрема, зазначається, що за підсумками першого півріччя 2023 року практично 90% українського експорту брухту (до 80 тис. тонн) було спрямовано на склади польських торговців.
"Безперечно, якась частка від цього обсягу потрапила і на польські метзаводи, але, згідно з митною статистикою Польщі, країна значно збільшила експорт металобрухту до Туреччини та Індії у контейнерах. Аналогічна ситуація з Литвою, де весь український брухт "споживає" морський порт міста Клайпеда", - йдеться у статті.
Зазначається, що під кінець півріччя брухтарі налагодили експорт в Болгарію, через яку також може відбуватись реекспорт до Туреччини.
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