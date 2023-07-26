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АНАЛІТИКА

Майже весь український брухт реекспортується із ЄС до Туреччини та Індії, – ЗМІ

13:38 25.07.2023 |

Економіка

 
За перші шість місяців 2023 року Україна збільшила експорт металобрухту порівняно з аналогічним періодом минулого року в 3,2 раза, до 92 тис. тонн.

Про це йдеться у статті UAprom "Болгарський перець: українські брухтарі віднайшли новий шлях реекспорту металобрухту через ЄС".

Причому 100% цього обсягу було відвантажено до країн ЄС, що дозволяє підприємцям сплачувати вивізне мито за ставкою 3 євро/тонна, а не 180 євро/тонна, як це передбачено у випадку експорту до країн поза ЄС.

Однак сировина з України практично не надходить на металургійні заводи Євросоюзу, а реекспортується за межі блоку - переважно до Туреччини та Індії.

Так, прямі постачання європейським металургам у першому півріччі, за оцінками Держмитниці, склали від 5% до 10% загального українського експорту металобрухту.

"Наприклад, Угорщина та Словаччина, в яких є метзаводи, за шість місяців отримали загалом близько 1,5 тис. тонн української сировини. Ще одне велике постачання з дунайських портів відбулося в травні на адресу грецького підприємства обсягом до 5 тис. тонн. І на цьому все!", - йдеться у тексті.

Постачання за іншими напрямками - Польща, Литва, Болгарія - переважно відбувається на адресу трейдерів в морських портах. Зокрема, зазначається, що за підсумками першого півріччя 2023 року практично 90% українського експорту брухту (до 80 тис. тонн) було спрямовано на склади польських торговців.

"Безперечно, якась частка від цього обсягу потрапила і на польські метзаводи, але, згідно з митною статистикою Польщі, країна значно збільшила експорт металобрухту до Туреччини та Індії у контейнерах. Аналогічна ситуація з Литвою, де весь український брухт "споживає" морський порт міста Клайпеда", - йдеться у статті.

Зазначається, що під кінець півріччя брухтарі налагодили експорт в Болгарію, через яку також може відбуватись реекспорт до Туреччини.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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