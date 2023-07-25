Єврокомісія виділила Україні EUR1,5 млрд у межах пакету макрофінансової допомоги - фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні EUR1,5 млрд у межах пакету макрофінансової допомоги, зокрема на відновлення інфраструктури.

"Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру. Буде більше", - написала фон дер Ляєн у твіттері у вівторок.