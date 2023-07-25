Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022 - ІЕД

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у другому кварталі 2023 року порівняно з другим кварталом 2022 року склало близько 20-21%, повідомила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) Олександра Бетлій.

"Поки що стрімке зростання. Але буде суттєве сповільнення у другому півріччі", - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У щомісячному економічному моніторингу за червень ІЕД зазначив, що однією з причин високих темпів зростання економіки, яке інститут у червні оцінив у 15,3% порівняно з 20,9% у травні та майже 22% у квітні, є низька база порівняння в аналогічному періоді 2022 року.

Зазначається, що підрив дамби Каховської ГЕС призвів до погіршення показників у металургії та видобутку залізної руди, реальна валова додана вартість (ВДВ) у видобувній галузі залишилася на рівні минулого року, при цьому енергетика показала гірші показники, ніж у червні-2022, через ремонт енергоблоків.

Інститут зазначив, що в червні на відміну від січня-травня показники в сільському господарстві відображають ще й рослинництво, і, за оцінкою ІЕД, реальна валова вартість у галузі зросла на 3,4%.

Згідно з моніторингом, триває подальше відновлення в низці галузей переробної промисловості, зокрема, в машинобудуванні та харчовій промисловості, що з урахуванням низької бази минулого року втримало зростання в секторі на рівні близько 20%. Водночас ВДВ переробної промисловості залишилася істотно нижчою за рівень довоєнного 2021 року, додав ІЕІ.

Інститут зазначив, що реальна ВДВ у торгівлі та транспорті в червні продовжила зростати високими темпами, але з низької бази.

У моніторингу також уточнюється, що з урахуванням оголошених Держстатом показником ІЕІ переглянуло показники падіння реального ВВП за перший квартал цього року порівняно з першим кварталом минулого до 10,5% з попередньої оцінки близько 13%.

Нацбанк України наприкінці квітня поліпшив прогноз зростання економіки країни 2023 року до 2% із 0,3% у січневому прогнозі, оцінюючи спад у першому кварталі в 13,5%. Міністр фінансів Сергій Марченко в середині травня повідомив про підвищення урядового прогнозу зростання ВВП у 2023 році до 3,2% з 1%.