Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022 - ІЕД

10:09 25.07.2023 |

Економіка

 

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у другому кварталі 2023 року порівняно з другим кварталом 2022 року склало близько 20-21%, повідомила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) Олександра Бетлій.

"Поки що стрімке зростання. Але буде суттєве сповільнення у другому півріччі", - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У щомісячному економічному моніторингу за червень ІЕД зазначив, що однією з причин високих темпів зростання економіки, яке інститут у червні оцінив у 15,3% порівняно з 20,9% у травні та майже 22% у квітні, є низька база порівняння в аналогічному періоді 2022 року.

Зазначається, що підрив дамби Каховської ГЕС призвів до погіршення показників у металургії та видобутку залізної руди, реальна валова додана вартість (ВДВ) у видобувній галузі залишилася на рівні минулого року, при цьому енергетика показала гірші показники, ніж у червні-2022, через ремонт енергоблоків.

Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022 - ІЕД

 

Інститут зазначив, що в червні на відміну від січня-травня показники в сільському господарстві відображають ще й рослинництво, і, за оцінкою ІЕД, реальна валова вартість у галузі зросла на 3,4%.

Згідно з моніторингом, триває подальше відновлення в низці галузей переробної промисловості, зокрема, в машинобудуванні та харчовій промисловості, що з урахуванням низької бази минулого року втримало зростання в секторі на рівні близько 20%. Водночас ВДВ переробної промисловості залишилася істотно нижчою за рівень довоєнного 2021 року, додав ІЕІ.

Інститут зазначив, що реальна ВДВ у торгівлі та транспорті в червні продовжила зростати високими темпами, але з низької бази.

У моніторингу також уточнюється, що з урахуванням оголошених Держстатом показником ІЕІ переглянуло показники падіння реального ВВП за перший квартал цього року порівняно з першим кварталом минулого до 10,5% з попередньої оцінки близько 13%.

Нацбанк України наприкінці квітня поліпшив прогноз зростання економіки країни 2023 року до 2% із 0,3% у січневому прогнозі, оцінюючи спад у першому кварталі в 13,5%. Міністр фінансів Сергій Марченко в середині травня повідомив про підвищення урядового прогнозу зростання ВВП у 2023 році до 3,2% з 1%.

Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022 - ІЕД
 

Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022 - ІЕД

 

Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022 - ІЕД

 

Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022 - ІЕД

 

Реальний ВВП України у II кв.-2023 зріс на 20-21% до II кв.-2022 - ІЕД
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,5838
  0,0805
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6990  0,03 0,07 37,3471  0,01 0,04
EUR 40,7532  0,05 0,13 41,6252  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес