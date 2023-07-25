На порталі «Дія» оновили дві послуги для будівельної галузі

На порталі "Дія" тепер доступні дві оновлені послуги для будівельної галузі, інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктур.

Тепер на порталі можна отримати повідомлення про початок будівельних робіт СС1 або внесення змін у зареєстроване повідомлення .

Оновлення полягає в наданні можливості внести зміни в раніше зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт за класом СС1. Раніше для цього потрібно було відвідати ЦНАП. За час існування цієї послуги через портал "Дія" надійшло майже 12 300 заяв.

Друга оновлена послуга - подання заяви на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, внесення змін або скасування містобудівних умов та обмежень .

Модернізація послуги дозволяє користувачам подати заяву на внесення змін або скасування містобудівних умов та обмежень. Раніше була можливість тільки подання заяви на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. З початку її існування через Дію надійшло понад 4000 заяв.

Також у межах модернізації обох послуг розширено перелік автоматизованих перевірок з метою зменшення кількості інформації, що вноситься замовником вручну.