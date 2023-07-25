Фінансові новини
- |
- 25.07.23
- |
- 02:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На порталі «Дія» оновили дві послуги для будівельної галузі
18:22 24.07.2023 |
На порталі "Дія" тепер доступні дві оновлені послуги для будівельної галузі, інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктур.
Тепер на порталі можна отримати повідомлення про початок будівельних робіт СС1 або внесення змін у зареєстроване повідомлення.
Оновлення полягає в наданні можливості внести зміни в раніше зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт за класом СС1. Раніше для цього потрібно було відвідати ЦНАП. За час існування цієї послуги через портал "Дія" надійшло майже 12 300 заяв.
Друга оновлена послуга - подання заяви на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, внесення змін або скасування містобудівних умов та обмежень.
Модернізація послуги дозволяє користувачам подати заяву на внесення змін або скасування містобудівних умов та обмежень. Раніше була можливість тільки подання заяви на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. З початку її існування через Дію надійшло понад 4000 заяв.
Також у межах модернізації обох послуг розширено перелік автоматизованих перевірок з метою зменшення кількості інформації, що вноситься замовником вручну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова
|Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО 26 липня
|Ткаченко-відбувайло. В ім'я чого Банкова пожертвувала міністром культури
|Міноборони дало маловідомій фірмі 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної – УП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінагрополітики України поліпшило прогноз урожаю приблизно на 4%
|«Приват» підняв ціни ще на 1 грн/л
|Атака дронів на «Рені»: у порту знаходилися шість румунських суден
|На порталі «Дія» оновили дві послуги для будівельної галузі
|Бізнес вже отримав доступних кредитів на ₴217,5 мільярда
|Україна просить субсидувати транзит агротоварів у далекі порти в межах 30 EUR/тонна - Мінагрополітики
|Аграрії просять Єврокомісію створити «зелені коридори» для експорту українського зерна
Бізнес
|Hyundai представив 641-сильний Ioniq 5 N
|Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день
|Понад 1300 британських експертів назвали штучний інтелект рушійною силою добра
|Electrolux виставила на продаж бренд Zanussi
|Microsoft представила Bing Chat Enterprise з поліпшеною конфіденційністю для підприємств
|MI6 закликає не давати доступ Китаю до жодних наборів даних
|Google запустила Windows-застосунок Nearby Share для зручнішого обміну даними з Android