В Україні різко збільшилася кількість податкових боржників: аудит

За останні кілька років в Україні різко збільшилася кількість податкових боржників, серед юридичних осіб цей показник виріс на десятки відсотків, серед фізичних осіб - у рази. Про це повідомила Рахункова палата з посиланням на аудит ефективності виконання повноважень податковими органами.

Аналіз стосувався 2020-2022 років та першого кварталу 2023 року.

Перевірка Рахункової палати показала, що податковий реєстр містить записи про 43 млн фізичних осіб - платників податків, тобто більше, ніж все населення України. При цьому в реєстрі міститься інформація про суми доходів та податків лише щодо кожної десятої фізичної особи.

Кількість юридичних осіб - платників податків в Україні на 1 квітня 2023 року становила майже 1,7 млн (на 8% більше, ніж на початок 2021 року).

"Аудит Рахункової палати виявив кілька негативних тенденцій", - вказано в повідомленні.

Перша з них - це стрімке зростання кількості платників, які мають податковий борг. Серед юридичних осіб кількість боржників збільшилася на 73% (зі 102 000 до 176 000), серед фізичних осіб - у 4,5 раза (із 733 000 до понад 3 млн). Сума податкового боргу зросла на 40% та 46% відповідно.

Також збільшилася кількість платників, які не подають податкову звітність або звітують про відсутність діяльності. З 2020 по 2022 рік серед юридичних осіб цей показник зріс із 20% до 29%.