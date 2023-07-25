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В Україні різко збільшилася кількість податкових боржників: аудит
14:08 24.07.2023 |
За останні кілька років в Україні різко збільшилася кількість податкових боржників, серед юридичних осіб цей показник виріс на десятки відсотків, серед фізичних осіб - у рази. Про це повідомила Рахункова палата з посиланням на аудит ефективності виконання повноважень податковими органами.
Аналіз стосувався 2020-2022 років та першого кварталу 2023 року.
Перевірка Рахункової палати показала, що податковий реєстр містить записи про 43 млн фізичних осіб - платників податків, тобто більше, ніж все населення України. При цьому в реєстрі міститься інформація про суми доходів та податків лише щодо кожної десятої фізичної особи.
Кількість юридичних осіб - платників податків в Україні на 1 квітня 2023 року становила майже 1,7 млн (на 8% більше, ніж на початок 2021 року).
"Аудит Рахункової палати виявив кілька негативних тенденцій", - вказано в повідомленні.
Перша з них - це стрімке зростання кількості платників, які мають податковий борг. Серед юридичних осіб кількість боржників збільшилася на 73% (зі 102 000 до 176 000), серед фізичних осіб - у 4,5 раза (із 733 000 до понад 3 млн). Сума податкового боргу зросла на 40% та 46% відповідно.
Також збільшилася кількість платників, які не подають податкову звітність або звітують про відсутність діяльності. З 2020 по 2022 рік серед юридичних осіб цей показник зріс із 20% до 29%.
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