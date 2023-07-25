Через блокування портів Україна втратила 10% ВВП та 135 млрд гривень податків, - ФРТУ

Через заблокування портів Україна втратила мінімум 10% ВВП, 18 млрд доларів США валютної виручки, 500 тис. робочих місць та 135 млрд грн податків - що співставно з бюджетом витрат України на освіту або охорону здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).

"Через формат зернової угоди Російська федерація фактично узаконила "право піратства" на морі та отримала безпрецедентні права на повний контроль за зовнішньою торгівлею суверенної держави в Чорному морі, а також контрольні функції в протоці Босфор, що не передбачені Конвенцією Монтре. Міжнародне співтовариство стало свідком зухвалого піратства в дії, і на жаль де-факто погодилося з таким станом речей", - зауважили в ФРТУ.

Натомість Росія зберігає можливість вільно торгувати та отримувати прибутки від експорту. Тож ФРТУ закликала до повного розблокування українських портів.

Для цього, на переконання федерації, потрібно здійснити низку кроків, і передусім - відстоювати позицію, що єдиний можливий формат - повністю розблоковані порти України без жодного впливу держави-агресора на те, чим Україна торгує.

"Також необхідно звернутися до зарубіжних партнерів з проханням забезпечити Україну всім необхідним озброєнням для можливості силового припинення терористичних та піратських посягань з боку РФ на вільне комерційне судноплавство в порти України. Крім того, здійснити заходи щодо зміцнення оборонного сектору та забезпечення безпеки суден у Чорноморському регіоні - комплексний моніторинг, протиракетну оборону, виявлення та знешкодження морських мін", - наголосили у ФРТУ.

Також у федерації закликали запустити в роботу порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної суднам від війни, створити механізм комерційного страхування ризиків, та суттєво посилити санкційний тиск міжнародної спільноти на РФ у рамках боротьби з піратством та тероризмом у Чорноморському регіоні.