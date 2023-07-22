Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшує фінансування для малого та середнього бізнесу та розвитку українського технологічного сектору.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Сьогодні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) оголосила про виділення нового фінансування для посилення стійкості українського технологічного сектору та створення механізму розподілу ризиків для розширення доступу до фінансування для малих підприємств країни. Ця підтримка є частиною програми IFC "Дії з підвищення економічної стійкості" вартістю 2 мільярди доларів, започаткованої минулого року з метою збереження економічної активності та створення робочих місць на тлі вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що український технологічний сектор продемонстрував неабияку стійкість, незважаючи на вторгнення Росії в Україну: у період з 2017 по 2022 рік у секторі було створено 180 тис. робочих місць, а 85% українських розробників працюють на умовах повної зайнятості. Однак, щоб підтримувати стабільне надання послуг та продовжувати розширення, сектор потребує кращого доступу до капіталу.

У відповідь на це IFC разом зі своїм партнерським фондом Horizon Capital інвестувала 5 мільйонів доларів США в Міратех - глобальну компанію з надання ІТ-послуг та консалтингу, яка спеціалізується на трансформації клієнтського сервісу на рівні підприємств, що виводить її на передові позиції у своїй галузі. Інвестиції допоможуть компанії масштабуватися та створити нові робочі місця, що в кінцевому підсумку підвищить стійкість та конкурентоспроможність ІТ-сектору країни. Фінансування, що надається з власного рахунку IFC, є продовженням знакових інвестицій IFC в Horizon Capital у розмірі $60 млн, спрямованих на підтримку швидкозростаючих компаній, які потребують капіталу для фінансування розширення.

IFC також підтримуватиме малі та середні підприємства (МСП) України, які стають дедалі вразливішими на тлі погіршення бізнес-середовища. У 2021 році вони становили 99,97% усіх підприємств в Україні, забезпечили близько 60% зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) та працевлаштували понад 7 мільйонів людей. У другій половині 2022 року МСП зазнали значних втрат, і лише 6 відсотків з них працювали на рівні, що передував вторгненню РФ.

IFC створює механізм розподілу ризиків у розмірі 20 млн євро для кожного з ОТП Банку та ОТП Лізинг з метою підтримки МСП, особливо тих, що працюють в агробізнесі або належать жінкам. IFC візьме на себе половину ризиків за сукупним портфелем у розмірі 40 млн євро, що охоплює ключові сегменти української економіки. Це перші кредитні лінії з розподілом ризиків в Україні в рамках Програми гарантування малих кредитів IFC за підтримки Європейської Комісії, які сприятимуть збереженню робочих місць, забезпеченню необхідними товарами та послугами, відновленню ланцюгів поставок, збільшенню експорту та бюджетних надходжень.

"Сильний приватний сектор є ключовим для економічного відродження України. Розширення доступу до фінансування для бізнесу має вирішальне значення для подолання макроекономічної турбулентності та перебоїв у ланцюгах поставок, які наразі стримують економічну активність в країні", - сказав віцепрезидент IFC в Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсіа Мора.

Як повідомлялося, міністр фінансів України Сергій Марченко спільно з керуючим директором Міжнародної фінансової корпорації Махтарем Діопом обговорили розширення державно-приватного партнерства та перспективи залучення IFC до фінансування відбудови України.