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Норвегія протягом п'яти років надасть Україні допомогу на €7 мільярдів
20:12 21.07.2023 |
Норвегія протягом п'яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 млрд євро.
Як передає Укрінформ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Телеграмі.
"Норвегія протягом п'яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 млрд євро", - повідомила посол Королівства Норвегія в Україні Хелене Санд Андресе на зустрічі з керівництвом Держприкордонслужби.
Сторони також обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері прикордонної безпеки і подальшу співпрацю в умовах стримування Україною повномасштабної російської агресії.
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