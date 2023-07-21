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АНАЛІТИКА

Норвегія протягом п'яти років надасть Україні допомогу на €7 мільярдів

 

Норвегія протягом п'яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Телеграмі.

"Норвегія протягом п'яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 млрд євро", - повідомила посол Королівства Норвегія в Україні Хелене Санд Андресе на зустрічі з керівництвом Держприкордонслужби.

Сторони також обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері прикордонної безпеки і подальшу співпрацю в умовах стримування Україною повномасштабної російської агресії.
Ключові теги: Норвегія
 

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