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АНАЛІТИКА

Фінляндія готує для України нову допомогу у сфері водопостачання

 

Фінляндія готує для України нову допомогу з обладнанням для водопостачання та очищення стічних вод.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії, пише "Європейська правда".

Відомство розповідає, що за літо Фінляндія вже передавала в Україну обладнання для очищення води, помпи й цистерни, щоб допомогти налагодити забезпечення водою, зокрема у районах, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

"Готуються нові поставки обладнання для виробництва води і очищення стічних вод", - зазначають у повідомленні.

Окрім цієї допомоги, Фінляндія нещодавно передала також генератори, "швидкі" та інші автомобілі, лікарняні ліжка, обладнання для захисту об'єктів культурної спадщини.

За словами старшого координатора МВС Хейккі Хонканена, в останні тижні з Фінляндії щотижня надходила допомога для України.

"Останнім часом Україна акцентує на потребах в обладнанні для водопостачання, і Фінляндія змогла ефективно відреагувати на цей запит. Водночас енергетичний сектор України продовжує потребувати великої допомоги", - додав він.

У липні загальні обсяги допомоги від Фінляндії перевищили об'єм 250 вантажівок, а кількість транспортних засобів, переданих як допомога, зросла до 55. Це автобуси та машини для рятувальних служб. Допомогу збирають за участю державних і приватних донорів.

 

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