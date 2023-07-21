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Кабмін дозволив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БПЛА
15:58 21.07.2023 |
Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА і бойових частин безпілотних систем.
Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.
"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - зазначив він.
За словами Мельничука, проєкт розраховано на два роки.
Рішення Кабміну встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.
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