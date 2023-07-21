Кабмін дозволив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БПЛА

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА і бойових частин безпілотних систем.

Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту", - зазначив він.

За словами Мельничука, проєкт розраховано на два роки.

Рішення Кабміну встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.