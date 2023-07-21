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Програма виплат компенсацій громадянам, які відновили пошкоджене житло власним коштом, запрацює восени - Шмигаль
14:41 21.07.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що програма виплат компенсацій громадянам, які за власні кошти відновили пошкоджене внаслідок бойових дій житло, буде готова до осені.
"Сьогодні ми ухвалимо зміни, які дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом. Ми дали обіцянку і виконуємо її. Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації детально поінформують про те, який вигляд матиме механізм такої компенсації. Розраховуємо, що він буде готовий восени і після цього почнуться відповідні виплати", - заявив Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
Він також нагадав, що ремонт і відновлення житла є одним із пріоритетів бюджетних видатків.
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