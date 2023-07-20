Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Заступник міністра економіки України Тарас Качка відвідав Китай. Це перший візит українського чиновника до Пекіна з лютого 2022 року

 

У Пекіні український урядовець зустрівся з віце-міністром торгівлі Китаю Лінг Джі. Китайський чиновник заявив, що його країна готова розширити імпорт якісної продукції з України та співпрацювати для активного розвитку взаємовигідного двостороннього економічного та торговельного співробітництва.

Своєю чергою Качка наголосив, що Україна сподівається на розширення експорту сільськогосподарської продукції до Китаю.

"Українська сторона посилюватиме зусилля для захисту безпеки підприємств, які фінансуються Китаєм в Україні. Ми готові працювати разом з Китаєм, щоб сприяти здоровому та сталому розвитку економічних і торгових відносин між двома країнами", - сказав українець.

Візит заступника міністра економіки став першим офіційним візитом українського чиновника до Китаю з 2019 році. Качка приїхав до Пекіна після призначення посла України в Китаї. Цю посаду обійняв колишній міністр з питань стратегічної промисловості Павло Рябікін.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,9897
  0,0220
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6561  0,01 0,02 37,3182  0,00 0,01
EUR 40,9929  0,04 0,10 41,8461  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес