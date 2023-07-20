Марченко прокоментував вплив Гетманцева на керівництво Податкової служби

Випадки впливу на керівництво Державної податкової служби ускладнюють роботу Міністерства фінансів, проте під час війни перед керівництвом Мінфіну стоять більш нагальні задачі.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю ЕП, коментуючи вплив голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на керівництво Податкової служби.

"Звичайно, голова комітету впливає на діяльність податкової і впливав незалежно від керівника. На діяльність Мінфіну він також має вплив, адже ми залежні від законодавчих змін", - сказав міністр.

Водночас він засудив практику ручного керування Податковою службою, коли Гетманцев закликав бізнес звертатися особисто до нього для вирішення проблем із блокуванням податкових накладних.

"Для цього і є розділення законодавчої і виконавчої гілок влади. Кожна гілка влади має свої повноваження. Крапка. Повноваження керівництва уряду, Міністерства фінансів чітко визначені законом України. Якби всі дотримувалися цих законів, можливо, ситуація була б іншою. Але, крім законів, є інші, скажімо так, формати роботи та відповідальності, тому може бути по-різному", - зауважив Марченко.

Він зауважив, що йому некомфортно працювати у цій ситуації, але відмовився від заяв.

"У даному та в багатьох інших питаннях я вже давно себе почуваю некомфортно, але це не значить, що я готовий робити якісь політичні публічні заяви. Як би мені було некомфортно чи важко, я вважаю, що є більш важливі проблемні питання, які виправдовують мій дискомфорт. Можна я так поясню?", - сказав міністр.

За його словами, після початку повномасштабної війни діяльність Податкової і Митниці відійшли на другий план.

"Коли у вас одна половина бюджету формується завдяки міжнародним коштам, а інша половина - це військові видатки, то у вас фокус і пріоритети зміщуються однозначно. Якщо до війни було більше залученості в діяльність податкової і митниці, то зараз мій фокус логічно змістився на міжнародний фронт", - прояснив очільник Мінфіну.

Марченко висловив сподівання, що реформи на шляху євроінтеграції України дозволять змінити принципи роботи Податкової та Митної служб.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що виконувач обов'язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.

Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.

Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.