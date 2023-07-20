Фінансові новини
- |
- 20.07.23
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Марченко прокоментував вплив Гетманцева на керівництво Податкової служби
Випадки впливу на керівництво Державної податкової служби ускладнюють роботу Міністерства фінансів, проте під час війни перед керівництвом Мінфіну стоять більш нагальні задачі.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю ЕП, коментуючи вплив голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на керівництво Податкової служби.
"Звичайно, голова комітету впливає на діяльність податкової і впливав незалежно від керівника. На діяльність Мінфіну він також має вплив, адже ми залежні від законодавчих змін", - сказав міністр.
Водночас він засудив практику ручного керування Податковою службою, коли Гетманцев закликав бізнес звертатися особисто до нього для вирішення проблем із блокуванням податкових накладних.
"Для цього і є розділення законодавчої і виконавчої гілок влади. Кожна гілка влади має свої повноваження. Крапка. Повноваження керівництва уряду, Міністерства фінансів чітко визначені законом України. Якби всі дотримувалися цих законів, можливо, ситуація була б іншою. Але, крім законів, є інші, скажімо так, формати роботи та відповідальності, тому може бути по-різному", - зауважив Марченко.
Він зауважив, що йому некомфортно працювати у цій ситуації, але відмовився від заяв.
"У даному та в багатьох інших питаннях я вже давно себе почуваю некомфортно, але це не значить, що я готовий робити якісь політичні публічні заяви. Як би мені було некомфортно чи важко, я вважаю, що є більш важливі проблемні питання, які виправдовують мій дискомфорт. Можна я так поясню?", - сказав міністр.
За його словами, після початку повномасштабної війни діяльність Податкової і Митниці відійшли на другий план.
"Коли у вас одна половина бюджету формується завдяки міжнародним коштам, а інша половина - це військові видатки, то у вас фокус і пріоритети зміщуються однозначно. Якщо до війни було більше залученості в діяльність податкової і митниці, то зараз мій фокус логічно змістився на міжнародний фронт", - прояснив очільник Мінфіну.
Марченко висловив сподівання, що реформи на шляху євроінтеграції України дозволять змінити принципи роботи Податкової та Митної служб.
Як повідомлялося, раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що виконувач обов'язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.
Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.
Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради підтримав закон про англійську мову, але вилучив норми про кіно і телебачення
|Канада допоможе створити інфраструктуру для західних винищувачів в Україні
|Росія вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів
|NASAMS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Біг-беги: все, що треба знати
У РУБРИЦІ
|Заступник міністра економіки України Тарас Качка відвідав Китай. Це перший візит українського чиновника до Пекіна з лютого 2022 року
|Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати злочинний наказ із запуску блоку №4 - «Енергоатом»
|Майже третину земельного банку «Нібулону» заміновано - топменеджер
|Україна у 2022/23 МР експортувала зернових та олійних на понад $20 мільярдів - УЗА
|Єврокомісія не отримувала запитів на продовження заборони аграрного імпорту з України
|Марченко прокоментував вплив Гетманцева на керівництво Податкової служби
Бізнес
|Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe
|Суд змусив членів ради директорів Tesla повернути $735 млн винагород - Ілон Маск ризикує втратити $56 млрд
|Законодавець від штату Нью-Йорк використав штучний інтелект для написання законопроєкту про житло, який мало чим допоможе орендарям
|ППО, боєприпаси і техніка - Резніков про 14-й «Рамштайн»
|Intel інвестує $9 млн в роботів-гуманоїдів Figure, які днями здійснили свої перші кроки
|Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці
|Apple запустила Tap to Pay у Великій Британії