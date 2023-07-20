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У Мінфіні не виключають внесення змін до держбюджету до кінця року

17:15 20.07.2023 |

Економіка

 

У Міністерстві фінансів не виключають, що державний бюджет до кінця цього року доведеться змінювати, оскільки постійно виникають нові нагальні потреби.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю ЕП.

"Ми зараз спланували бюджет до кінця року точно, але питання в тому, що нагальні потреби виникають щодня. Я не виключаю того, що бюджет доведеться переглядати", - сказав він.

Марченко пояснив, що держбюджет-2023 Міністерстві фінансів подало на розгляд Ради 15 вересня 2022 року, коли розгорталась успішна операція Сил оборони на харківському напрямку, а також очікувались успіхи на херсонському напрямку.

"У той момент в суспільстві переважав настрій, що війна от-от закінчиться перемогою України. Ніхто не зрозумів би, якби ми при підготовці бюджету закладали ті цифри, які є зараз", - додав міністр фінансів.

Вже після цього з'явилася програма МВФ, який провів об'єктивну оцінку, зокрема, військової кампанії, але є питання щодо бюджету 2024 року.
 

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