Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на 71 мільярд

В рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України.

"В рамках операційної діяльності, за перше півріччя 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів (318 узагальнених матеріалів та 268 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у першому півріччі Держфінмоніторинг зупинив фінансових операцій та заблокував кошти на загальну суму 3,3 млрд грн (в еквіваленті).

Держфінмоніторинг вказує, що наразі його робота зосереджена на виявленні фінансових операцій та осіб пов'язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України. Так, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів направлено 143 таких матеріали.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2023 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 307 матеріалів про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 22,6 млрд грн.

Нагадаємо, у 2022 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 75,7 млрд грн.