Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україну прибуло керівництво Ryanair. Обговорюють відновлення польотів

14:41 20.07.2023 |

Економіка, Україна

В Україну прибуло керівництво Ryanair. Обговорюють відновлення польотів

 

В Україну прибула делегація у складі керівників найбільшого в Європі лоукостера - авіакомпанії Ryanair. Відбуваються перемовини з керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль", повідомила пресслужба аеропорту.

"Представники аеропорту Бориспіль зустрічають найвище керівництво Ryanair - головного виконавчого директора групи Ryanair Group Майкла О'Лірі, головного виконавчого директора Ryanair DAC (ірландська юрособа Ryanair. - ред.) - Едді Вілсона та комерційного директора Ryanair DAC Джейсона МакГіннеса", - йдеться в повідомленні.

Ірландських гостей до "Борисполя" доставила Укрзалізниця.

В Україну прибуло керівництво Ryanair. Обговорюють відновлення польотів

 

"Поки літаки до Борисполя не літають, Укрзалізниця люб'язно доставляє керівництво Ryanair до Борисполя", - повідомили в компанії.

Сторони обговорюють партнерство між Ryanair та аеропортом "Бориспіль" щодо стратегічного плану авіакомпанії щодо швидкого відновлення авіаперевезень одразу після перемоги України та підтвердження EASA про безпеку польотів в українському небі.

В Україну прибуло керівництво Ryanair. Обговорюють відновлення польотів

 

У квітні 2023 року Майкл О'Лірі заявляв, що Ryanair готовий відновити польоти до України, щойно це стане можливим із міркувань безпеки.

"Ми зможемо полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи й вивчаємо можливості для повернення в Україну", - сказав керівник Ryanair.

Він розповів, що Ryanair взяла на роботу близько 60 українських пілотів та 80 членів екіпажу в очікуванні на відкриття польотів. Авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз в Україні протягом 12 місяців після повернення.

До російського вторгнення Ryanair була другим за величиною авіаперевізником в Україні. О'Лірі вважає, що після настання миру вона стане №1.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0117
  0,1389
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6561  0,01 0,02 37,3182  0,00 0,01
EUR 40,9929  0,04 0,10 41,8461  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес