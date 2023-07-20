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В Україну прибуло керівництво Ryanair. Обговорюють відновлення польотів
В Україну прибула делегація у складі керівників найбільшого в Європі лоукостера - авіакомпанії Ryanair. Відбуваються перемовини з керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль", повідомила пресслужба аеропорту.
"Представники аеропорту Бориспіль зустрічають найвище керівництво Ryanair - головного виконавчого директора групи Ryanair Group Майкла О'Лірі, головного виконавчого директора Ryanair DAC (ірландська юрособа Ryanair. - ред.) - Едді Вілсона та комерційного директора Ryanair DAC Джейсона МакГіннеса", - йдеться в повідомленні.
Ірландських гостей до "Борисполя" доставила Укрзалізниця.
"Поки літаки до Борисполя не літають, Укрзалізниця люб'язно доставляє керівництво Ryanair до Борисполя", - повідомили в компанії.
Сторони обговорюють партнерство між Ryanair та аеропортом "Бориспіль" щодо стратегічного плану авіакомпанії щодо швидкого відновлення авіаперевезень одразу після перемоги України та підтвердження EASA про безпеку польотів в українському небі.
У квітні 2023 року Майкл О'Лірі заявляв, що Ryanair готовий відновити польоти до України, щойно це стане можливим із міркувань безпеки.
"Ми зможемо полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи й вивчаємо можливості для повернення в Україну", - сказав керівник Ryanair.
Він розповів, що Ryanair взяла на роботу близько 60 українських пілотів та 80 членів екіпажу в очікуванні на відкриття польотів. Авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз в Україні протягом 12 місяців після повернення.
До російського вторгнення Ryanair була другим за величиною авіаперевізником в Україні. О'Лірі вважає, що після настання миру вона стане №1.
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