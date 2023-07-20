Мінекономіки рекомендує не закуповувати м'ясні консерви до держрезерву

Міністерство економіки України рекомендує не закуповувати до державного резерву м'ясні консерви, а зосередитися на поповненні резервів товарами інших груп.

Як передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки, про це йдеться у листі міністерства до Державного агентства резерву України.

«Мінекономіки пропонує Держрезерву не укладати договорів щодо закупівлі до державного резерву консервів м'ясних, натомість зосередитись на закупівлі товарів промислової та енергетичної групи», - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що замість того, щоб правильно визначити послідовність та пріоритетність закупівлі матеріальних цінностей до державного резерву, Держрезервом нераціонально спрямовуються кошти на поповнення запасів м'ясних консервів.

Як зазначається у листі, протягом останніх семи років Держрезерв застосовує практику закупівлі та закладення до державного резерву великої кількості м'ясних консервів, що в подальшому призводить до їх утилізації.

«Це призводить до надлишкового витрачання бюджетних коштів, які мають бути спрямовані на закупівлю інших матеріальних цінностей державного резерву. Наприклад, є нагальна потреба в поповненні запасів нафтопродуктів, товарів промислової групи, тощо», - зазначають в Мінекономіки.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2023 року уряд підтримав законопроєкт «Про державні резерви», яким пропонується створити державний матеріальний і окремо мобілізаційний резерв для ефективного забезпечення України необхідними ресурсами в умовах війни.