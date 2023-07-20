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Держбюджет у червні отримав ₴8,8 мільярда акцизного податку
10:53 20.07.2023 |
У червні загальний фонд держбюджету отримав 8,8 млрд грн податку з підакцизних товарів, що на 3% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Державна податкова служба України, передає Укрінформ.
«У червні 2023 року до загального фонду державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 8,8 млрд гривень. Це становить 106,4% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,53 млрд грн), та на 0,2 млрд грн, або на 3%, перевищує надходження червня минулого року», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень по вироблених в Україні тютюнових виробах (+1,14 млрд грн, або 127,6% від доведеного завдання); лікеро-горілчаній продукції (+0,33 млрд грн, або 195,2%) та виноробній продукції без додавання спирту (+на 0,06 млрд грн, або 158,6%).
Крім того, за рахунок запровадження наприкінці минулого року оподаткування акцизним податком пального за ставкою 100 євро/1000 л замість нульової ставки, а також відновлення роботи окремих виробників пального, у червні 2023 року продовжує зберігатися позитивна динаміка надходжень акцизного податку з пального до спецфонду держбюджету. Так, надходження у червні становили 1,3 млрд грн, з яких додаткові надходження до показника доходів - 1,2 млрд грн.
Як повідомлялося, у червні 2023 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 133,7 млрд грн.
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