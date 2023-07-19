Закупівлі військової техніки з держбюджету в червні знизилися до 39,4 млрд грн, виплати військовим - до 75,5 млрд грн - Мінфін

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в червні знизилися до 39,4 млрд грн (14,9% усіх видатків) із 43,4 млрд грн (15,6%) у травні та 42,5 млрд грн (18,5%) у квітні.

Як повідомило Міністерство фінансів України із посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у червні також дещо скоротилися - до 75,5 млрд грн із 76,7 млрд грн у травні, що однак більше за 73,7 млрд грн у квітні та 67,3 млрд грн у березні.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців дещо зросло - до 28,5% з 27,6% у травні, що пов'язано зі зниженням у червні видатків загального фонду держбюджету до 265,1 млрд грн з 277,7 млрд грн у травні, тоді як три попередні місяці вони були в діапазоні 225,2-229,3 млрд грн.

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями в червні становили 98,7 млрд грн, або 37,2% усіх видатків порівняно з 99,1 млрд грн, або 35,7% усіх видатків у травні.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в шостому місяці цього року скоротилося до 42,5% (16,0% усіх видатків) із 44,1 млрд грн (15,9%) у травні. Зокрема 22,6 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (у травні - 22,7 млрд грн), 12,8 млрд грн (15,7 млрд грн) - виплати Мінсоцполітики допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Із решти видатків 4,4% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 11,6 млрд грн проти 11,7 млрд грн у травні і 8,4% - на трансферти місцевим бюджетам: 22,4 млрд грн проти 15,0 млрд грн у травні.

Обслуговування держборгу в червні цього року потребувало 33 млрд грн після 45,7 млрд грн у травні і 14,0 млрд грн у квітні.

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в червні впали до 133,7 млрд грн зі 184 млрд грн у травні та 162,8 млрд грн у квітні, водночас грантова міжнародна допомога становила 44,4 млрд грн проти 45,7 млрд грн місяцем раніше.

Дефіцит державного бюджету України в червні 2023 року зріс до 135,1 млрд грн із 88,3 млрд грн у травні та 32,6 млрд грн у квітні, зокрема за загальним фондом - до 130,8 млрд грн із 91,6 млрд грн у травні та 65,6 млрд грн у квітні.