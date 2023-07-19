Голова Фонду держмайна призначив відповідальним за приватизацію колишнього замміністра спорту

Фонд державного майна України (ФДМУ) призначив заступником голови Сергія Симонова.

Як повідомляє пресслужба Фонду, він відповідатиме за напрям приватизації.

Згідно із повідомленням, Симонов має 16-річний досвід роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування.

До призначення у ФДМУ він працював першим заступником міністра молоді та спорту. На цій посаді він займався реалізацією програми з будівництва та реконструкції понад 170 спортивних об'єктів по всій країні.

Симонов також має досвід роботи в КМДА на посаді директора Департаменту транспортної інфраструктури, де він займався поліпшеннями у сфері громадського транспорту, міської мобільності, впровадження енергозберігаючих технологій тощо.

Як повідомлялося, раніше Фонд державного майна призначив заступниками голови Олександра Федоришина та Людмилу Дараган.

Нагадаємо, 20 червня президент Володимир Зеленський підписав закон "Щодо оптимізації структури Фонду державного майна України", який розширив повноваження голови ФДМУ: він отримав право самостійно призначати та звільняти своїх заступників. До цих пір вони призначались на посаду за поданням прем'єр-міністра, а звільнялись президентом. Закон також дозволяє Фонду розпочати продаж конфіскованих активів підсанкційних осіб.