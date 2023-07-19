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НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель під час воєнного стану - заява
Національне антикорупційне бюро підготувало пропозиції щодо змін до урядової постанови № 1178, яка спричинила цілу низку корупційних ризиків під час закупівель у період воєнного стану.
Про це йдеться у заяві НАБУ.
"Порядок закупівель під час воєнного стану потребує критичних змін. Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів - це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку уряду", - наголошується в заяві.
Зазначається, що йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану.
НАБУ підготувало пропозиції щодо змін до указаної постанови, які пропонує розглянути уряду.
Цей крок націлений на усунення цілої низки ризиків, серед яких:
* безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмета закупівель;
* наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;
* відсутність відповідальності замовника у зв'язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;
* відсутність відповідальності підрядника у зв'язку з подачею недостовірної інформації про себе;
* відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;
* попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.
Про ці ризики НАБУ поінформувало КМУ листом.
"Згідно з ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" органи державної влади мають протягом 30 днів розглянути його", - наголосили в НАБУ.
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