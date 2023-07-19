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АНАЛІТИКА

НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель під час воєнного стану - заява

 

Національне антикорупційне бюро підготувало пропозиції щодо змін до урядової постанови № 1178, яка спричинила цілу низку корупційних ризиків під час закупівель у період воєнного стану.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

"Порядок закупівель під час воєнного стану потребує критичних змін. Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів - це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку уряду", - наголошується в заяві.

Зазначається, що йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану.

НАБУ підготувало пропозиції щодо змін до указаної постанови, які пропонує розглянути уряду.

Цей крок націлений на усунення цілої низки ризиків, серед яких:

* безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмета закупівель;

* наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;

* відсутність відповідальності замовника у зв'язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;

* відсутність відповідальності підрядника у зв'язку з подачею недостовірної інформації про себе;

* відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;

* попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.

Про ці ризики НАБУ поінформувало КМУ листом.

"Згідно з ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" органи державної влади мають протягом 30 днів розглянути його", - наголосили в НАБУ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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